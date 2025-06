La formation reste au centre du projet à long terme mené par Kilmer Sports. Après une saison réussie pour les équipes de jeunes, le club veut jouer la carte de la continuité. Mais comme c'est le cas chaque été, des ajustements doivent être effectués dans les différents effectifs. Entre joueurs non conservés, départs surprises et nouvelles recrues, un équilibre doit être trouvé. Un jeune joueur vient d'ailleurs de signer en faveur de l'ASSE.

Sur le site officiel du club, Laurent Huard avait dressé le bilan de l'exercice 2024-2025 : "C’est une belle saison pour le Centre de formation, mais ce que je retiens d’abord, c’est la compétence et l’ambiance de travail qui a régné tout au long de cette saison, que ce soit chez les joueurs ou chez les éducateurs. (...) On le sait, ce travail quotidien, chaque semaine, est primordial. S’il est bien fait, on peut ensuite regarder les résultats. Cette année, ils sont intéressants et valident les semaines. D’autant plus qu’on a eu la capacité de jouer jeune tout au long de cet exercice."

Noah Fontaine signe à l'ASSE

Plusieurs joueurs vont intégrer le Centre de formation des Verts la saison prochain : Isaak Seydi (Montfermeil), Oswaldo Mendy (Grigny), Lohore Gobe (Torcy), Fousseny Kaloga (Roissy), Paolo Freychet (Béziers) et Naoufan Mnemoi (Air Bel). Ils viendront ajouter une plus-value à la génération 2010 (futurs U16), sacrée championne en U15 R1 cette saison.

Mais un autre élément vient également de s'engager avec l'ASSE. Noah Fontaine (Andrézieux-Bouthéon FC) est en effet officiellement sous contrat avec les Verts. Pensionnaire du Pôle Espoirs Garçons de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football, ce joueur né en 2011 évoluera sous les couleurs du club du Forez dès la saison prochaine. Le milieu offensif ne pourra toutefois intégrer le Centre de formation qu'à l'été 2026, étant un an plus jeune que les joueurs cités ci-dessus.

