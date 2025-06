Le centre de formation de l'ASSE vient de boucler une saison presque parfaite, tant sur le plan des résultats que de la structuration interne.

La formation verte a rayonné cette saison. Les U16 de Kevin De Jesus ont terminé à la deuxième place de leur championnat, confirmant les progrès d’une génération prometteuse. Un bilan d’autant plus positif que leur entraîneur, très sollicité, a choisi de poursuivre l’aventure à l’ASSE. Il entamera dès la rentrée la formation au BEFF (Brevet d’Entraîneur Formateur de Football).

Les U17 de David Le Moal ont, eux, remporté leur championnat devant des cadors comme l’OL, Monaco, Nice ou encore Grenoble. Un exploit qui a permis aux jeunes Verts de se qualifier pour les playoffs nationaux. Malgré une défaite en quart de finale face à Strasbourg, la saison reste exceptionnelle. L’arrivée de Le Moal en juillet 2024 s’est avérée être un choix payant : son travail est salué unanimement en interne, et sa prolongation d’une saison est désormais actée.

Les U19, emmenés par Frédéric Dugand, ont également dominé leur championnat devant des équipes telles que Montpellier, Toulouse ou Marseille. Malheureusement, une erreur administrative liée à une licence leur a coûté 12 points de pénalité, les privant ainsi du titre. Malgré cette injustice, le contenu sportif reste de haut niveau, et Dugand poursuivra son travail à la tête de cette génération dorée.

Réserve de l'ASSE maintenue et stabilité pour le staff

La réserve de l’ASSE, confrontée au départ en cours de saison de Razik Nedder, a tout de même réussi à assurer son maintien, objectif principal du club. Un exploit salué par la direction sportive, qui a rapidement tranché pour la saison prochaine.

Comme annoncé en exclusivité par nos soins, le trio Hamouma – Gibert – Fauvey aura les rênes de la réserve pour l’exercice à venir. Une composition inédite, qui mêle expérience du haut niveau et compétences de formation, dans le but de renforcer la passerelle entre le groupe pro et les jeunes.

Laurent Huard prolonge, continuité au sommet

Autre bonne nouvelle : Laurent Huard, directeur du centre de formation, a prolongé d’une saison. Cette décision confirme la volonté du club de pérenniser une structure qui fonctionne. Sous sa direction, l’ASSE a formé une base solide, performante et tournée vers l’exigence.

À l’heure où la formation est au cœur du projet stéphanois, la stabilité est recherché mais reste précaire puisque les differents acteurs seront de nouveau en fin de contrat en juin 2026. Le club capitalise sur une saison où tous les objectifs ont été atteints malgré quelques accrocs administratifs.