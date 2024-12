Alors que le mercato s'apprête à ouvrir ses portes, l'ASSE reste sur un été 2024 mitigé. Malgré plus de 20 millions d'euros injectés, les Verts ont manqué de peu la piste Thierno Barry. Désormais en Espagne, le natif de Lyon cartonne.

L'ASSE doublée par Villarreal au mercato

Priorité de Kilmer Sports cet été, comme nous vous le révélions, Thierno Barry constituait la priorité du board stéphanois en août après les échecs Hountondji ou Ajorque. L'attaquant était même en accord avec le projet présenté par la nouvelle direction stéphanoise. Mais si des négociations avançaient avec son ancien club, le FC Bâle, le Franco-Guinéen privilégiait l'Espagne au détriment du Forez.

Acheté pour une quinzaine de millions d'euros, Thierno Barry s'engagait en août dernier jusqu'en 2029 avec Villarreal. Finalement, les dirigeants stéphanois optaient pour le profil de Lucas Stassin dans les dernières heures du mercato.

Carton plein en Espagne !

Titulaire en National 3 avec Sochaux en 2021-2022, l'attaquant d'1m95 fait désormais les grands titres sur la péninsule Ibérique. Car après des débuts mitigés sous sa nouvelle tunique, celui qui a gravi les échelons petit à petit (Sochaux, SK Beveren, FC Bâles, Villarreal) a déjà trouvé le chemin des filets à sept reprises en 12 titularisations (17 rencontres au total).

Le natif de Lyon semble aujourd'hui au plus proche de son rythme de croisière (0.75 but/90 min avec le SK Beveren). Avec 0.57 but marqué par 90 minutes en Espagne, Barry est davantage décisif qu'en Suisse (0,34). Titularisé ce dimanche face au CD Leganes d'un certain Yvan Neyou, l'attaquant de 22 ans a inscrit un triplé en moins de 50 minutes (16ᵉ, 45+2ᵉ, 65ᵉ).

Un record, alors que seuls onze joueurs dans l'histoire de Villarreal ont inscrit trois buts ou plus lors d'une même rencontre. Il s'agit du 10ᵉ joueur du club espagnol à réaliser cette performance.