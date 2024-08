L’ASSE a déjà avancé sur son mercato en recrutant Yunis Abdelhamid (Stade de Reims), Ben Old (Wellignton Phoenix), Zuriko Davitashvili (Girondins de Bordeaux) et Augustine Boakye (Wolfsberger AC). Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé ont aussi prolongé leur contrat jusqu’en 2028. Plusieurs postes doivent cependant être renforcés. Un attaquant, au moins, est notamment recherché.

Thierno Barry, le buteur attendu ?

Depuis leur arrivée, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld ont défini plusieurs priorités, dont celle de recruter à la pointe de l’attaque. Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji n’apportent en effet pas les garanties suffisantes pour un rôle de titulaire en Ligue 1. Plusieurs pistes ont alors été creusées ces dernières semaines. L’ASSE a par exemple été longtemps bien positionnée dans le dossier Andréas Hountondji. L’attaquant prêté à Rodez la saison dernière avait cependant choisi de signer à Burnley, en Championship. Des discussions ont aussi eu lieu pour Ludovic Ajorque. Un dossier particulier, dans lequel Brest a au final raflé la mise.

Depuis, plusieurs pistes ont été évoquées. Mais ces dernières heures, un nom apparaît tout en haut de la liste : Thierno Barry. L’attaquant du FC Bâle veut quitter la Suisse cet été et l’a fait savoir à ses dirigeants. Déjà suivi par l’ASSE lors de sa saison à Beveren (20 buts et 5 passes décisives), durant laquelle il était disponible à un prix très attractif, le buteur de 21 ans est toujours dans le viseur des Verts, selon nos informations. Barry s’est vu présenter le projet et est d’accord contractuellement avec Saint-Etienne. Le FC Bâle, qui n’était au départ pas chaud à l’idée d’un transfert, ouvre finalement la porte. Des négociations sont donc en cours entre les deux clubs afin de trouver un accord. Si les choses se présentent bien et que l’optimisme est de mise, un accord total doit donc encore être trouvé. Plusieurs clubs dont un évoluant en Allemagne sont aussi intéressés. A suivre !

Qui es-tu Thierno Barry ?