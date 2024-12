Arrivé il y a un an et demi dans le Forez, Dylan Batubinsika s'est depuis imposé comme un titulaire à l'ASSE. Taulier la saison dernière, il est plus en difficulté ces dernières semaines mais conserve un temps de jeu assez important. Le défenseur congolais s'est longuement exprimé au micro de Dessous de Verts. Extraits ci-dessous.

« Comment tu te sens dans cette ville et dans ce club ?

Franchement, je me sens bien au sein du club et aussi dans la ville. J'ai maintenant mes automatismes. Ça fait presque un an et demi que je suis là et je me sens très bien et ma famille aussi. (...) Mon fils est né ici, c'est un Stéphanois. Donc j'ai une attache avec cette ville et aussi ce club. Je pense que c'est le club le plus grand auquel j'ai joué au niveau professionnel. Donc ça restera gravé dans mon cœur, c'est sûr.

Qu'est-ce qui te fait venir dans ce club qui est à l'époque en Ligue 2 ?

Déjà, j'avais cette volonté de me rapprocher de ma famille à la base, qui vit en région parisienne et aussi de revenir dans le top au niveau football, c'est-à-dire dans les cinq plus grands championnats. En premier lieu, je n'ai pas eu l'opportunité d'intégrer une équipe des cinq grands championnats en division 1, mais j'ai eu cette opportunité de venir à l'ASSE. Et même si c'était de la Ligue 2, l'ASSE est un club qui est difficile à refuser. Et dans ma situation, moi qui jouais en Israël, qui n'est pas un championnat majeur du football, j'ai vu l'opportunité et j'ai vu le verre à moitié plein on va dire. En me disant que malgré le fait que Saint-Etienne soit en Ligue 2, il y avait une forte possibilité qu'on monte en Ligue 1 et après ce n'est plus du tout la même chose. C'est ce qui s'est passé, donc je suis très heureux de mon choix aujourd'hui et je suis très redevable envers Saint-Etienne qui m'a permis de vivre un de mes rêves, qui est de jouer en Ligue 1.

Au-delà de la fatigue physique, puisque c'est la fin de saison, mentalement, nerveusement, c'est dur de sortir de match comme ça (à propos du barrage retour contre Metz) ?

Ouais, c'était coûteux. Franchement, tu sors du match, c'est un soulagement. Un grand soulagement, parce qu'au final, tu as atteint les objectifs fixés par le club. Quand tu vois la saison qui était compliquée, avec un retard de 12 points, je crois, au mois de janvier, tout le monde nous voyait rester en Ligue 2 et ne pas monter. Donc du coup, on a dû faire les efforts, on a dû se remettre en question. C'était une année vraiment très compliquée l'année dernière, mais à la fois dans le mauvais sens et dans le bon sens aussi. (...) Et puis la finalité, elle est magnifique. »

Podcast à retrouver en intégralité : ici.