Le mercato stéphanois s’est terminé ce vendredi soir. L’ASSE a recruté 9 nouveaux joueurs et prolongé 2 hommes forts d’Olivier Dall’Oglio. Le coach stéphanois s’est plaint à plusieurs reprises d’un effectif qui manque d’expérience Ligue 1. Voici des joueurs libres qui présentent une opportunité de renforts inespérés pour le club.

L’ASSE manque d’expérience

Olivier Dall’Oglio à encore pointé ce week-end le manque d’expérience de son effectif. L’ASSE a recruté beaucoup de joueurs issus de championnat plus faibles que la Ligue 1. Seul Yunis Abdelhamid est arrivé après plusieurs saisons à Reims. Le défenseur marocain sort de 6 saisons pleines en première division. Les 8 autres recrues n’ont jamais joué dans l’élite, excepté Brice Maubleu. Le portier de 34 ans a disputé 2 matchs de Ligue 1, il y a 15 ans.

Une adaptation express est donc à prévoir pour ne pas couler rapidement. L’ASSE va devoir élever son niveau, après 3 matchs trop faibles pour la Ligue 1. Les Verts sont d’ores et déjà 18eme du championnat au début de la trêve internationale. Pire encore, l’ASSE est la seule équipe, des 18 de Ligue 1, a n’avoir pas marqué de but. Certaines recrues seront grandement attendues. Lucas Stassin, espoir belge de 19 ans, est la recrue la plus chère du premier mercato de l’ère Kilmer. Il sera évidemment attendu à un poste très observé de numéro 9.

Des renforts défensifs à droite

Si l’ASSE possède 5 défenseurs pouvant jouer dans l’axe et 3 à gauche, elle pourrait récupérer un latéral droit supplémentaire. Serge Aurier est libre de tout contrat après son départ de Galatasaray. L’Ivoirien connaît la Ligue 1 après avoir joué à Lens, Toulouse et au PSG. Comme Serge Aurier, Youssef Atal est également libre après 6 mois en Turquie. L’ancien niçois a été condamné à 8 mois de prison avec sursis début 2024. L’international algérien est accusé de provocation à la haine suite au conflit israélo-palestinien. Enfin Bouna Sarr est également sans club depuis son départ du Bayern Munich. Le joueur passé par Metz et l’OM souhaite se relancer sans penser à l’aspect financier.

Un taulier au milieu

Le club stéphanois pourrait également penser a apporter de l’expérience à son milieu de terrain. Florian Tardieu et Thomas Monconduit ne semblent pas être vus comme des titulaires. L’ASSE pourrait alors se tourner vers des profils comme celui de Danylo Ignatenko. Il a quitté Bordeaux lors de chute du club au scapulaire. L’international ukrainien cherche donc un nouveau projet. L’ancien auxerrois Birama Touré est également libre après un an en Arabie saoudite. Évoqué à l’ASSE il y a quelques saisons, Marco Ilaimaharitra est libre après son départ de Charleroi. Le joueur formé à Sochaux sort d’une saison à 31 matchs en tant que capitaine du club belge.

Beaucoup d’anciens lillois sont libres de tout contrat. C’est également le cas d’André Gomes. L’international portugais a quitté Everton cet été. Il est également passé par le Barça et ferait du bien a beaucoup d’équipes dont l’ASSE. Étienne Capoue fait également partie des joueurs libres de tout contrat. Le milieu de 36 ans est parti de Villarreal cet été. A la recherche d’un club, le joueur a été ciblé par le Stade Brestois en fin de mercato selon le Télégramme. Son ancien coéquipier, Francis Coquelin a aussi quitté le club espagnol cet été. L’ancien joueur d’Arsenal est annoncé proche d’Hoffenheim. Le milieu de 33 ans apporterait son expérience du plus haut niveau à une équipe qui en manque cruellement.

L’ASSE a besoin de créativité

Le coach stéphanois réclame plus d’expérience Ligue 1 dans son équipe. Certains joueurs avec de nombreux matchs de Ligue 1 sont toujours sans club. C’est notamment le cas de Yusuf Yasici. En quête d’expérience et de créativité au milieu de terrain, l’ancien Lillois correspond à ces critères. Le turc n’a pas trouvé de club cet été et pourrait satisfaire les besoins d’ODO. Le joueur de 27 ans serait proche de la Lazio de Rome selon L’Équipe.

Un autre ancien lillois correspond aussi à ce profil créatif. Adam Ounas a également quitté les dogues cet été. Le joueur formé à Bordeaux peut évoluer en 10 comme sur un côté. Il cherche à se relancer après un passage à Lille marqué par les blessures. L’international algérien de 27 ans est annoncé sur les tablettes du LAFC en MLS. Le club de Denis Bouanga et Sergi Palencia a soumis une offre au joueur selon L’Équipe. Enfin Farid Boulaya a quitté Metz pour le Qatar il y’a 2 saisons. Il est aujourd’hui libre de tout contrat. L’algerien de 31 ans pourrait encore apporter sa palette technique à une équipe comme les Verts.

Un tueur pour le maintien

Au poste d’attaquant, Olivier Dall’Oglio dispose de Lucas Stassin, Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji. Le premier cité vient d’arriver, les 2 autres découvrent la ligue 1 cette saison. A un poste, ou un véritable tueur est nécessaire pour aller chercher le maintien, plusieurs joueurs sont disponibles. A commencer par Wissam Ben Yedder. L’ancien monégasque n’a pas trouvé de club cet été. l’international français est un buteur fiable. L’ancien toulousain est plongé dans une affaire où il est accusé de viol. Il a d’ailleurs été mis en examen en mai dernier…

Il a été évoqué dans le Forez cet été, Éric Maxim Choupo Moting est toujours sans club. Le joueur possèdait un gros salaire dans ses derniers clubs. Le camerounais a quitté le Bayern en juin dernier après 4 saisons en Bavière. L’attaquant né en Allemagne connaît également la Ligue 1, puisqu’il a évolué au PSG entre 2018 et 2020. Enfin dernier joueur de cette liste de suggestions, l’ancien montpelliérain, Andy Delort. L’attaquant sort d’une saison au Qatar où il a visiblement résilié son contrat. L’attaquant algérien souhaite revenir à Montpellier. Le club Heraultais ne peut pas signer l’ancien niçois pour l’heure. L’ASSE aurait fait partie des clubs intéressés pour le récupérer en fin de mercato selon L’équipe.

L’ASSE a encore la possibilité de renforcer son effectif avec des joueurs libres. Certains marches sont encore ouverts, ce qui pourrait conduire à des départs.