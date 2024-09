Le 3ème journée de championnat de Ligue 1 a livré son verdict. De nombreux buts ont été marqués, mais toujours aucuns pour une ASSE qui partage la dernière place du classement avec Angers. Il semblerait que la course au maintien concerne déjà ces deux équipes, ainsi que Montpellier très certainement.

O Lyon 4 3 RC Strasbourg C. Tolisso 45′ +2

A. Maitland-Niles 61′

G. Orban 63′

G. Orban 72′ A. Nanasi 3′

A. Santos 48′

E. Emegha 58′

Il y a eu du spectacle chez le voisin Lyonnais ce vendredi ! Lyon a remporté une victoire difficile, mais cruciale contre Strasbourg, 4-3. Strasbourg a pris un départ fulgurant avec un but dès la 3e minute de celui qui a beaucoup fait parler de lui du côté de l’ASSE : Nanasi ! Les Lyonnais sont revenus dans le match grâce à un but de Tolisso, qui égalise juste avant la mi-temps. Strasbourg, insatiable, inscrit deux buts par Santos et Emegha en début de seconde mi-temps. Alors que l’on pense le succès alsacien acquis, c’est un but de Maitland-Niles et un doublé déterminant de Gift Orban en seconde période qui scellent le succès lyonnais. Lyon évite la sortie de route et lance la machine à points !

L’ASSE humiliée en Bretagne !

S Brestois 29 4 0 AS St Etienne M. Camara 10′

R. Del Castillo (pen) 32′

L. Ajorque 77′

K. Lala (pen) 84′

Résumé de la rencontre à lire ici.

Montpellier HSC 1 3 FC Nantes A. Adams 30′ M. Abline 24′ M. Simon (pen) 45’+7 M. Mohamed 85′

Nantes a battu Montpellier 3-1 à la Mosson, aggravant la situation pour les Héraultais qui ont également perdu trois joueurs sur blessure. Matthis Abline a ouvert le score pour Nantes avec une superbe reprise, suivi d’un penalty de Moses Simon juste avant la mi-temps. Mostafa Mohamed a scellé la victoire en fin de match. Akor Adams a marqué l’unique but de Montpellier. Nantes prenait ce samedi provisoirement la tête de la Ligue 1 avec 7 points, tandis que Montpellier restait à un seul point après trois matchs difficiles.

Toulouse FC 1 3 O Marseille S. Babicka 90′ M. Greenwood 16′ M. Greenwood 17′ (csc) 52′

L’Olympique de Marseille a dominé Toulouse 3-1 lors de leur rencontre le 31 août 2024. Mason Greenwood a rapidement marqué deux buts aux 16e et 17e minutes, tous deux assistés par Luis Henrique. Malgré une expulsion précoce de Frank Magri pour Toulouse à la 27e minute, les Marseillais ont continué de contrôler le match. Un but contre son camp à la 52e minute a aggravé la situation pour Toulouse, qui a néanmoins réussi à marquer un but tardif par Shavy Babicka à la 90e+6. L’OM reste invaincu et en tête du classement​.

Angers rejoint l’ASSE dans les bas fonds de la Ligue 1

AS Monaco 1 1 RC Lens D. Zakaria 84′ P. Frankowski (pen) 90’+4

Le match entre Monaco et Lens s’est terminé sur un score de 1-1 après une fin de match haletante. Denis Zakaria a donné l’avantage à Monaco à la 84e minute en marquant de la tête sur un corner. Lens a ensuite obtenu un penalty à la 93e minute, transformé par Przemyslaw Frankowski pour égaliser. Le match a été marqué par des occasions manquées et des décisions de l’arbitrage vidéo, notamment un but refusé à Lens plus tôt dans le match.

Angers SCO 1 4 OGC Nice H. Abdelli (pen) 67 Y. Ndayishimiye 6′ H. Boudaoui 25′ E. Guessand 72′ E. Guessand 85′

Nice a remporté sa première victoire de la saison en battant Angers 3-1. Evann Guessand a brillé avec un doublé, malgré l’expulsion de Bombito à la 65e minute. Angers, en difficulté défensivement, a tenté de revenir après un penalty réussi par Abdelli. Cependant, Guessand a scellé la victoire niçoise à la 85e minute. Nice reste solide tandis qu’Angers cherche toujours son premier point… comme St-Etienne.

Le Havre AC 3 1 AJ Auxerre (csc) 23′ R. Ndiaye 52′ A. Toure (pen) 90′ +8 G. Perrin 17′

Le Havre a battu Auxerre 3-1 dans un match très intense. Auxerre a ouvert le score grâce à un coup franc de Perrin, mais un but contre son camp d’Owusu a permis au Havre d’égaliser rapidement. L’expulsion de Hoever juste avant la mi-temps a affaibli Auxerre, et Le Havre a pris l’avantage dès la reprise grâce à Ndiaye. Touré a ensuite marqué sur penalty à la 98e minute pour sceller la victoire.

Stade de Reims 2 1 Stade Rennais FC J. Ito 41′ O. Diakite 48′ L. Østigård 13′

Reims a décroché sa première victoire de la saison en battant Rennes 2-1, grâce à un but décisif de Diakité à la 48e minute. Ce fut un match très disputé, avec Rennes dominant en début de rencontre, mais manquant de précision face à une défense rémoise solide. Reims a su résister aux assauts rennais dans les dernières minutes pour conserver l’avantage. Cette victoire propulse Reims vers une meilleure position au classement, plus conforme à ses objectifs, tandis que Rennes reste à trois points après cette défaite.

Paris garde son fauteuil de leader

Lille OSC 1 3 Paris SG Zhegrova 78′ Vitinha 33′ Barcola 36′ Kolo Muani 90+2 »

Dans un match qui aura été de bonne facture, les parisiens ont fait craquer les lillois. Sauvés par la VAR, les parisiens ont su faire le dos rond pour ensuite piquer en fin de rencontre. Ils sont leaders avec 9 points sur 9 possibles.