Alors que le mercato a fermé ses portes vendredi soir en France, il semble nécessaire de revenir sur les forces qu’Olivier Dall’Oglio aura à disposition au cours de la saison. Entre titulaires indiscutables, joueurs de rotation, indésirables et jeunes du centre de formation, ODO disposera d’un groupe très (trop ?) conséquent. Effectivement, le dégraissage, véritable point noir du mercato, n’aura pas eu lieu. De plus, le recrutement DATA a-t-il omis de prendre en compte les caractéristiques de la ligue 1 ?

L’expérience dans les cages

Au poste de portier, l’ASSE s’est incontestablement renforcée au cours du mercato estival.

Élu meilleur gardien de Ligue 2 la saison passée, Gautier Larsonneur conservera logiquement sa place de numéro 1 dans les cages stéphanoises. Auteur d’un début de saison convaincant, l’ancien brestois reste sur les bases du précédent exercice.

Afin de l’épauler, l’état-major stéphanois est allé chercher un réel taulier de la Ligue 2 : Brice Maubleu. Irréprochable dans un vestiaire, impérial sur sa ligne et très efficace sur pénalty, la légende grenobloise poussera constamment Larsonneur à se dépasser pour conserver sa place de titulaire. Une concurrence saine, doc, à un poste primordial dans une lutte pour le maintien.

Interrogation sur les latéraux

Au poste de latéral droit, Yvann Maçon devrait être le titulaire. Alors qu’il pourrait prochainement être prolongé jusqu’en 2027, le Guadeloupéen pêche parfois dans sa régularité. Capable de coups d’éclair, il lui arrive parfois de passer totalement à côté de sa rencontre. Sa doublure sera Dennis Appiah. Joueur d’expérience muni d’une forte connaissance de la Ligue 1 avec le FC Nantes, il pourra apporter sa connaissance de l’élite du football français. En revanche, parfois à la peine en Ligue 2 l’année passée, la marche semble trop haute cette saison pour une place de titulaire. En difficulté lors de son entrée face au Havre, il a provoqué le pénalty permettant au HAC d’ouvrir le score.

Sur le flanc gauche, la recrue Pierre Cornud devrait être le titulaire. Muni d’une expérience en Ligue des Champions avec le Maccabi Haifa, le Français apportera son vécu dans un groupe peut-être un peu jeune pour la quête au maintien. Alors qu’on le dit à l’aise balle au pied et capable de distribuer des centres de qualité, Cornud pourrait apporter offensivement à un effectif jusqu’ici stérile devant les buts. Léo Pétrot, titulaire à ce poste en Ligue 2 la saison passée, devrait être son remplaçant. Avec son profil plus défensif, il pourra apporter en fin de match lorsque l’ASSE devra tenir le score. Homme du cru et amoureux de l’ASSE, il sera un joueur important, malgré son statut de remplaçant.

La défense centrale de ligue 1, entre expérience et talent

Yunis Abdelhamid et Dylan Batubinsika devraient être les deux titulaires au sein de la charnière stéphanoise. Malgré son âge, Yunis Abdelhamid, capitaine stéphanois, a régulièrement été dans les meilleurs centraux de Ligue 1. Grâce à sa science de jeu et à son expérience, il cherchera à combler son manque de vitesse. Malgré un début de saison compliqué, ODO devrait continuer à s’appuyer sur son homme de confiance. Dylan Batubinsika occupera lui l’axe droit. Auteur d’une saison de haut vol l’an dernier, il devrait pouvoir aisément s’adapter à la Ligue 1.

En doublure, Mickaël Nadé, auteur d’une superbe fin de saison l’année dernière et l’un des seuls joueurs de l’effectif à connaître la Ligue 1, devrait avoir son mot à dire. Anthony Briançon, ancien capitaine des Verts, devrait grappiller quelques apparitions sans pour autant être l’un des hommes forts de la défense stéphanoise.

Le milieu, un secteur bouché

De nombreux joueurs postulent dans l’entrejeu stéphanois. Certains semblent titulaires indiscutables tandis que certains devraient régulièrement goûter aux joutes de la N3.

Dans ce secteur, le premier milieu placé dans la composition devrait être Aïmen Moueffek. Malgré une blessure l’ayant empêché de prendre part à la préparation, il devrait être l’homme fort du milieu de l’ASSE, si son corps le préserve de ses nombreuses blessures. Réel dynamiteur capable d’apporter tant sur le volet offensif que défensif, il pourrait apporter cette saison.

À ses côtés, le joyau Mathis Amougou semble avoir décroché sa place dans le 11. À son aise depuis le début de saison, il est l’un des seuls joueurs à sortir du marasme des trois premières journées. Calme, à l’aise techniquement et solide physiquement, le milieu de terrain impressionne.

Le troisième joueur du milieu de terrain devrait être Pierre Ekwah, plus dans un rôle de sentinelle, malgré plusieurs qualités pour jouer plus haut sur le terrain. Arrivé lors du dernier jour du mercato, le joueur prêté par Sunderland n’a toujours pas pris à une rencontre de Ligue 1.

En plus de ces trois titulaires, le coach stéphanois devra faire avec d’autres joueurs à ce poste. Florian Tardieu, régulièrement titulaire l’année passée, pourrait gratter du temps de jeu, tout comme Louis Mouton, auteur d’une très belle préparation et d’une bonne saison à Pau la saison passée. Reste à voir également ce qui sera prévu concernant les indésirables Thomas Monconduit et Benjamin Bouchouari. Seront-ils placés en réserve ou auront-ils droit à une énième chance dans le Forez ? Quant à Lamine Fomba, très en difficulté en Ligue 2 la saison passée, sa performance face à Brest devrait l’éloigner du groupe ou au moins du 11 titulaire, une fois le groupe complet.

Enfin, une interrogation persiste concernant Igor Miladinovic. Auteur d’une superbe saison l’an dernier en Serbie, le milieu offensif a déjà trouvé le chemin des filets avec la réserve mais n’a pas encore participé à la Ligue 1, en raison d’une absence de préparation durant l’entre saison.

Un pari sur les ailiers

Sur les ailes, de gros paris ont été effectués. Difficile de se prononcer, tant les noms recrutés sont inconnus du grand public ou ne disposent d’aucune expérience en Ligue 1.

Zuriko Davitashvili, sur qui le club a investi un gros montant cet été, déçoit fortement pour l’instant, avec l’incapacité totale de se montrer dangereux. L’autre titulaire au poste, Mathieu Cafaro, est régulièrement sur courant alternatif. Sur ce début de saison, malgré l’apport de danger face au Havre, l’ancien rémois ne montre pas assez pour s’imposer en tant que titulaire dans un club de Ligue 1. Le Néo-Zelandais, Ben Old, a montré certaines choses intéressantes et semble en mesure de dynamiter les défenses. Avec le renfort d’Aïmen Moueffek et de Pierre Ekwah au milieu de terrain, le jeune joueur pourra sûrement quitter l’entrejeu et enfin reprendre son poste d’ailier à son retour de blessure.

Quant à Augustine Boakye, sa préparation a été très compliquée. En revanche, ses deux entrées face à Monaco et au Havre ont été intéressantes et il pourrait avoir une carte à jouer rapidement.

Plusieurs options sur le flanc de l’attaque

Au vu de l’investissement posé sur Lucas Stassin, l’international espoir belge devrait être le titulaire sur le flanc de l’attaque. Joueur rapide, aimant prendre la profondeur et efficace face au but, le jeune attaquant pourrait fortement apporter à une attaque jusqu’ici totalement amorphe.

En doublure, l’ASSE comptera sur Ibrahim Sissoko, auteur d’un bon match face à Monaco, puis en difficulté face au Havre et face à Brest, et sur Ibrahima Wadji qui pourrait apporter sa vitesse, notamment en fin de rencontre.

Même si l’urgence est déjà plus que présente dans le Forez, il est très compliqué de se projeter sur la suite de la saison, tant les joueurs recrutés étaient encore inconnus en France l’an passé. De plus, le groupe a jusqu’ici été à chaque fois amputé de nombreux joueurs importants. Aurons-nous droit à une belle surprise avec ces jeunes joueurs, ou bien, nous dirigeons-nous, vers une énième saison galère. Les dirigeants sont-ils sûrs de leur coup, ou bien ont-ils sous-estimé la Ligue 1 pour la première étape de leur projet plus qu’alléchant ?

Cédric D