Le mercato ferme ses portes ce vendredi à 23 heures. Les équipes françaises auront jusqu’à minuit pour inscrire les éventuelles nouvelles recrues. L’ASSE accentue ses efforts et souhaite toujours âprement améliorer l’effectif d’Olivier Dall’Oglio.

Priorité du mercato, les Verts ne veulent pas se lancer dans une saison avec pour seuls attaquants Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji. Si les deux attaquants ont montré des qualités en ce début de saison, ils ne présentent aucune référence en Ligue 1. Depuis de longues semaines, Huss Fahmy, Jaeson Rosenfeld et Loïc Perrin s’attachent à trouver la perle rare. De nombreux dossiers ont été étudiés. Certains restent bien ouverts sur le bureau des dirigeants stéphanois. C’est notamment le cas d’Andy Delort.

Bamba le plan A des Verts

Si de nombreux noms ont fuité dans la presse ces dernières semaines, relativement peu ont concerné le poste de buteur. Il s’agit pourtant d’une des priorités du board de l’ASSE depuis juillet. Thierno Barry a longtemps été espéré avant de s’envoler du côté de Villareal. Le plan A des Verts depuis s’appelle Mohamed Bamba. L’attaquant du FC Lorient coche toutes les cases, mais il faudra parvenir à convaincre le président des Merlus de céder sa pépite. Le buteur de 22 ans reste sur une demi-saison impressionnante avec 8 réalisations en 16 apparitions. Véritable révélation des derniers mois en Ligue 1. Après une première offre de 7 millions d’euros, l’ASSE va repartir à la charge. Une nouvelle offre est attendue. La concurrence s’avère rude puisque Getafe espère boucler ce renfort depuis plusieurs semaines.

Andy Delort en complément ?

Par ailleurs, l’ASSE reste à l’écoute des opportunités qui pourrait se présenter sur le marché des transferts. Andy Delort en fait partie. Il a ses partisans en interne même si son profil fait débat. Andy Delort c’est 259 matchs de Ligue 1 pour 85 buts inscrits. Une expérience qui seraitr précieuse pour les Verts. Reste à savoir si le joueur de 32 ans est disposé à apporter immédiatement à l’ASSE. Après un passage compliqué à Nantes, l’ancien montpelliérain a quitté la France pour le Qatar. Le joueur souhaite un retour. Plusieurs équipes l’ont sondé. Pour l’heure sa priorité est un retour à Montpellier. Une équipe coincée par des contraintes économiques importantes.

Midi Libre fait le point sur la situation et confirme l’intérêt prononcé de l’ASSE : « Laurent Nicollin fait tout son possible pour créer les conditions d’un retour du joueur au MHSC. Actuellement en contact avec Brest, et surtout avec Saint-Etienne, Andy Delort n’a qu’une idée en tête : rejouer à Montpellier et retrouver son ami Téji Savanier. Pour l’heure, il poursuit une préparation physique individualisée à Ajaccio auprès de l’ancien prépérateur physique de Montpellier Stéphane Pignatelli. »