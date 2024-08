Le mercato s’est officiellement terminé ce vendredi à 23h du coté de l’Hexagone et dans d’autres pays européens. Si il n’est pas terminé de partout, les clubs français ne peuvent plus se renforcer. Seuls des départs sont désormais possibles vers les championnats ou le marché n’est pas clôturé. Voici un récapitulatif du mercato de l’ASSE et un point sur les pays ou le mercato est encore ouvert.

Beaucoup d’arrivées à l’ASSE

L’ASSE s’est montrée active durant cette période estivale. Suite à une remontée en Ligue 1, le club a été racheté par le groupe Kilmer Sports. Dès son arrivée, Ivan Gazidis avait annoncé que le mercato serait sa priorité. La première signature de la nouvelle ère des Verts est la prolongation d’Aîmen Moueffek. Deux jours après, son compatriote, Yunis Abdelhamid est devenu la première recrue de l’été. Ben Old, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye ont rapidement suivi. Après cette accélération, le mercato s’est calmé du côté du Forez, jusqu’à la prolongation de Mickaël Nadé.

Peu de temps après la prolongation du défenseur stéphanois, Igor Miladinovic s’est engagé à Saint-Etienne. L’ASSE souhaitait également une doublure à Gautier Larsonneur, le club s’est alors penché sur Brice Maubleu. Le portier grenoblois a quitté son club de cœur pour la Loire. Pierre Cornud est ensuite arrivé en provenance du Maccabi Haïfa. Enfin lors de la dernière journée du mercato, l’ASSE a officialisé les arrivées de Pierre Ekwah au milieu et de Lucas Stassin en attaque. Ce qui porte le total à 9 recrues et 2 prolongations pour le club stéphanois. La prolongation d’Yvann Maçon devrait également intervenir dans les prochains jours.

Des départs encore possibles

Dans le sens des départs, certains prêtés sont retournés à l’envoyeur, le 30 juin dernier. Stéphane Diarra est retourné à Lorient, l’ailier a connu de nombreuses blessures dont une rupture de ligaments croisés. Irvin Cardona et Nathanël Mbuku sont rentrés à Augsbourg. Le premier cité a longtemps été évoqué dans le Forez cet été, il a fini par signer à l’Espanyol de Barcelone. Maxence Rivera a lui quitté librement l’ASSE et rejoint l’USL Dunkerque. Dylan Chambost à lui traversé l’atlantique pour le champion de MLS, Columbus Crew. Le dernier départ en date est celui de Enfin Darling Bladi en prêt du côté de Bourg En Bresse.

Le board stéphanois souhaitait certainement voir plus de départs. Thomas Monconduit, Anthony Briançon et Benjamin Bouchouari n’étaient pas retenus par le club, Aucun des 3 n’a trouvé preneur. Mahmoud Bentayg était en Egypte pour être prêté a Zamalek. Aucune avancée a signaler pour l’heure depuis la visite médicale. Le marché est ouvert jusqu’au 30 septembre du coté du pays des pharaons. Certains prêts de jeunes joueurs étaient également a l’étude. Jibril Othman était évoqué à Caen, mais cela ne devrait pas se faire. Karim Cissé devrait filer à Annecy comme l’annonce L’équipe. Enfin Beres Owusu prend lui la direction de Quevilly-Rouen Métropole.

Le marché des transferts est officiellement clos en Allemagne depuis 20h, en France depuis 23h, en Espagne, Italie et Angleterre depuis minuit. Plus aucune arrivée n’est donc possible dans les 5 grands championnats. Mais il est encore ouvert du coté de l’Arabie Saoudite, des Pays-Bas et du Portugal jusqu’à lundi soir. Les clubs Belges peuvent recruter jusqu’au 6/09, la clôture du mercato est prévue pour le 9 septembre au Qatar et le 13 septembre en Turquie.

Par conséquent, le départ de certains joueurs n’est pas encore officiellement terminé. En effet, Mahmoud Bentayg peut s’engager jusqu’au 30 septembre avec le club égyptien de Zamalek par exemple…