L'ASSE continue de démontrer son poids économique et populaire. Dans Les Echos, Cédric Chambaz dévoile des chiffres qui illustrent l'attractivité du club. Des arguments repris par le maire de Saint-Étienne, Régis Juanico, qui ferme définitivement la porte à une vente de Geoffroy-Guichard.

L'ASSE ne se résume pas à ses résultats sportifs. Malgré une saison conclue par une non montée en Ligue 1, le club reste un acteur majeur de la métropole stéphanoise. Les données révélées par Cédric Chambaz, directeur général adjoint en charge de la marque, du marketing et de la communication, témoignent de l'impact considérable des Verts bien au-delà du rectangle vert.

Geoffroy-Guichard reste un moteur pour l'ASSE et son territoire

Dans les colonnes des Echos, Cédric Chambaz met en avant plusieurs indicateurs qui confirment la puissance de la marque ASSE. La dernière enquête de la Ligue de football professionnel classe notamment Geoffroy-Guichard comme le stade offrant la meilleure ambiance de France.

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Autre enseignement marquant : 69 % des spectateurs présents dans le Chaudron ne résident pas dans la métropole stéphanoise. Une preuve de l'attractivité nationale du club. Les tribunes rassemblent également un public particulièrement diversifié, avec une répartition quasiment équivalente entre CSP+, CSP- et inactifs. Les femmes représentent, elles, 20 % des spectateurs, soit davantage que la moyenne observée en France.

Le club conserve aussi une politique tarifaire accessible. Les premiers billets sont proposés à partir de 7 euros, tandis que les prestations premium dépassent les 100 euros pour une place en loge avec cocktail.

Régis Juanico ferme la porte à une vente du Chaudron

Ces chiffres viennent renforcer le discours tenu par Régis Juanico, maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole. Alors que certaines rumeurs évoquaient un possible désengagement de la collectivité concernant Geoffroy-Guichard, l'élu se montre catégorique.

Le stade reste la propriété de Saint-Étienne Métropole et il n'est absolument pas question de le vendre. Le fonctionnement actuel satisfait toutes les parties. L'ASSE verse une redevance annuelle de 1,6 million d'euros pour utiliser l'enceinte, un modèle que la collectivité entend conserver.

Le maire insiste également sur l'impact économique du club. Selon l'étude évoquée par Cédric Chambaz, chaque euro investi par la Métropole dans l'ASSE génère six euros de retombées pour l'agglomération. Un ratio qui justifie pleinement, selon lui, le soutien apporté au club.

Un public de Ligue 1 malgré la relégation

Régis Juanico rappelle enfin l'attachement exceptionnel des supporters stéphanois. Tous les quinze jours, des centaines de fans parcourent plus de 500 kilomètres pour assister à une rencontre à Geoffroy-Guichard. Une fidélité rare dans le football français.

Le succès de la journée "Tous en Vert", organisée le 9 mai dernier pour célébrer le cinquantième anniversaire de l'épopée européenne, illustre également cet engouement populaire. Commerçants, habitants et supporters avaient alors habillé la ville aux couleurs de l'ASSE.

Convaincu que le public stéphanois mérite de retrouver rapidement l'élite, Régis Juanico révèle avoir reçu un message rassurant de la direction du club. « Les dirigeants m'ont dit qu'ils feraient tout pour remonter. » Une ambition qui devrait accompagner l'ASSE tout au long de la saison à venir.