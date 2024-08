Saint-Étienne devait trouver une doublure à Gautier Larsonneur durant le mercato. C’est désormais chose faite, avec la signature de l’expérimenté Brice Maubleu. Les observateurs ne tarissent pas d’éloges sur le portier.

Maubleu, l’expérience au mercato

Brice Maubleu s’est engagé ce mercredi jusqu’en 2026 plus une année en option avec le club du Forez. Le portier, qui, jusque là n’a quasiment connu que Grenoble, aura pour rôle d’assurer la doublure de Larsonneur. Fort de 265 rencontres disputées en professionnel, Brice Maubleu débarque à Saint-Étienne avec de l’expérience dans les buts. Olivier Dall’Oglio soulignait ce point en début de semaine : « Brice est un gardien d’expérience, qui va nous amener beaucoup grâce à ce qu’il a déjà vécu dans sa carrière. (…) C’est un gros plus pour encadrer l’ensemble des jeunes joueurs de l’effectif. »

Un rôle totalement assumé par Brice Maubleu lui même : « L’objectif numéro 1, c’est d’essayer de rendre Gautier Larsonneur le plus fort possible et d’être aussi au niveau s’il y a besoin de moi. «

« Brice a des valeurs qui se rapprochent de celles de Sainté. »

Dans un entretien accordé à Poteaux Carrés, l’ancien Stéphanois Yoric Ravet est revenu sur la signature de Maubleu à l’ASSE. L’attaquant, passé par Saint-Etienne de 2011 à 2013, a évolué avec le gardien durant sa formation, de 2008 à 2012 puis de 2020 à 2022. « Brice a désormais de la bouteille, il va apporter de l’expérience. Il a des valeurs qui se rapprochent de celles de Sainté. C’est quelqu’un de très posé, qui sait ce qu’il veut, qui sait où il veut aller. »

L’ancien Stéphanois n’a pas hésité à valider ce transfert : « Quand tu vas vers tes 35 ans et que t’as l’opportunité de signer à Sainté, en plus dans ce contexte où le club vient de monter… Ce sont des choses qui ne se refusent pas ! (…) Brice rejoint un très grand club français, un club qui fait partie à jamais du patrimoine français. ».

Avant de rajouter : « Je pense que l’ASSE a fait une très bonne pioche en le recrutant. Brice est impressionnant sur sa ligne. Il prend beaucoup de place dans la cage, il a une grande envergure. Je trouve qu’il a un bon jeu au pied et que dans le jeu aérien il sait soulager sa défense quand il faut. »