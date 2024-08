La saison de Arkema Première Ligue ne reprend que dans un mois. En attendant, les joueuses de l’ASSE enchaînent les matchs de préparation. Après une première rencontre perdue face au Paris FC, les Vertes disputaient un second match. À Sénas, face à l’OGC Nice, l’ASSE a beaucoup fait tourner.

Au sein de l’effectif de Laurent Mortel, le mercato n’est pas terminé. Ce jeudi, l’ASSE a enregistré l’arrivée d’une jeune milieu de terrain de 25 ans, Sarah Stratigakis. L’ensemble de ses joueuses prennent leurs marques petit à petit. L’objectif est d’être prêt pour le reprise du championnat. Face à l’une des toutes meilleures équipes du championnat, la semaine dernière, les Vertes n’ont pas démérité.

Juste après la rencontre face au Paris FC, Laurent Mortel annonçait : « On a une pointe de déception quand on regarde le résultat puisqu’on a été capables de tenir 85 minutes face à cette belle équipe, confie Laurent Mortel en fin de rencontre. Dans le contenu, on a été capables d’avoir une maîtrise collective en cherchant à construire proprement nos actions. Évidemment, on a encore beaucoup de choses à corriger et c’est normal, mais il y a eu des phases de jeu intéressantes qui vont nous permettre de continuer à travailler. Maintenant, il faudra faire une bonne semaine de travail pour valider contre Nice, ce vendredi. »

L’ASSE s’impose contre Nice

La composition

Gignoux – Belkhiter, Bataillard, Mayi Kith, Tapia – Champagnac (C), Martinez, Cambot – Ali Nadjim, Lamontagne, Caputo.

Le match

Lors de son second match, l’ASSE affrontait une équipe de seconde division. Face à Nice, les Vertes se sont imposées 4-0. Les stéphanoises sont très bien rentrées dans leur match. Une réalisation signée Lisa Martinez dès la première minute. Il faudra ensuite attendre la fin de la première mi-temps pour voir le score s’alourdir. La première buteuse subit une faute dans la surface de réparation. Solène Champagnac se charge du pénalty et le transforme. À quelques secondes de la pause, Morgane Belkhiter inscrit un troisième but.

En seconde mi-temps, Laurent Mortel effectue une très large revue d’effectif.

50e : 🔄 À noter que des changements ont été fait pendant la pause. Maryne Gignoux a cédé sa place à Emma Templier dans le but stéphanois. Adèle Connesson, Marine Perea et Faustine Bataillard remplacent Lisa Martinez, Chloé Tapia et Cindy Caputo. 💚3-0🔴 #ASSEOGCN — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) August 23, 2024

Tout au long de cette seconde période, Laurent mortel modifie la composition de son onze. La dernière recrue Sarah Stratigakis a l’opportunité de jouer ses premières minutes. La stéphanoise ne met pas longtemps à se montrer décisif en inscrivant son le quatrième but de l’ASSE. La fin du match se termine donc sur ce score de 4-0.

Juste après la rencontre, Laurent Mortel s’est confié :

« On a gagné ce match en inscrivant 4 buts mais aujourd’hui on a été un peu en dessous, on a pas performé, analyse Laurent Mortel en fin de rencontre. Il y a parfois des contenus qui ne sont pas à la hauteur de ce que l’on demande. Même si on a été capable de marquer à quatre reprises, et c’est très bien de l’avoir fait, on doit être en capacité de changer nos animations, de proposer plus de courses pour pouvoir poser davantage de problèmes à nos adversaires. Il ne faut pas retenir cette victoire 4-0, elle serait trompeuse. Le contenu est largement à améliorer et je vais m’efforcer à travailler là-dessus sans retenir la victoire. »

Il reste désormais trois rencontres aux stéphanoises avant de commencer le championnat.