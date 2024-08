L’ASSE a enregistré la venue de Brice Maubleu ce mercredi. Une arrivée qui vient combler l’absence de doublure depuis le départ d’Etienne Green à Burnley. Maintenant que tout est signé, voici les premiers mots de Brice Maubleu qui raconte les coulisses de son transfert pour grenoblefoot.info. Extraits.

« L’objectif numéro 1, c’est d’essayer de rendre Gauthier le plus fort possible » (Brice Maubleu)

« Voilà, l’objectif numéro 1, c’est d’essayer de rendre Gauthier (Larsonneur) le plus fort possible et d’être aussi au niveau s’il y a besoin de moi. L’objectif c’est que je sois performant pour palier à chaque éventualité. On sait que dans notre position chaque point sera important et le rôle du gardien sera donc encore plus essentiel. Si les gens ici m’ont fait confiance, c’est aussi pour amener un peu d’expérience et transmettre ce vécu. »

Une décision familiale

« Il y a plusieurs raisons. La première, c’est la destination. Saint-Étienne, c’est un club mythique, avec une histoire, avec une ferveur incroyable. La deuxième, c’est que j’avais vraiment le sentiment d’avoir fait mon job à Grenoble et que derrière la relève est assurée avec les gardiens qui sont déjà présents au club, que ce soit Bobby (Allain) et Mamad (Diop). Ensuite, la proximité entre les deux villes. Pour le côté familial, ça a pas mal compté. Quand tu as des enfants, des grands-parents qui peuvent venir facilement un week-end sans avoir à prendre l’avion. C’est un confort, c’est plus simple. »

« Jouer dans les grandes ambiances, contre les meilleures équipes ! »

« On en a discuté avec ma femme bien sûr et on était plutôt d’accord. Il y a une expérience à vivre et le fait de se rapprocher de plus en plus de la fin de carrière on s’est dit que c’était le bon moment. Quand j’en ai discuté avec mes coéquipiers, il y en a qui m’ont dit que c’était peut-être le dernier train à prendre, que je ne pouvais pas dire non indéfiniment à quelque chose qui te fait rêver quand t’es gamin. Jouer dans des grandes ambiances, contre les meilleures équipes. Cet aspect-là a joué aussi. »

