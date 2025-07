L’ASSE accélère sur le marché des jeunes talents avec l’arrivée imminente de Joshua Duffus comme annoncé hier sur notre site, un attaquant anglais prometteur en provenance de Brighton.

Le départ acté d’Ibrahima Sissoko n’aura pas laissé de place au doute chez les dirigeants stéphanois. Bien décidés à densifier leur ligne offensive et miser sur la jeunesse, les Verts ont réactivé une piste qui semble aujourd’hui sur le point d’aboutir. Selon nos informations confirmées par Le Progrès, Joshua Duffus est en passe de rejoindre l’ASSE. Un contrat de quatre ans est en discussion, dans la lignée des engagements typiques du groupe Kilmer Sports Ventures, propriétaire du club.

À 20 ans, l’attaquant britannique incarne le profil type recherché par le nouveau projet stéphanois : jeune, à fort potentiel et disponible à moindre coût. Suivi en Allemagne par Francfort et Leverkusen, le natif de Londres semble avoir choisi la Ligue 1 pour franchir un cap. Une opération qui pourrait s’avérer gagnante dans les mois à venir.

Joshua Duffus : un potentiel brut encore en quête de confirmation

Formé à Brighton, Joshua Duffus n’a toutefois pas réussi à s’imposer au sein de l’effectif professionnel du club de Premier League. Duffus a été libéré à l’issue de la saison 2024-2025. Si ses apparitions en équipe première sont anecdotiques — deux minutes en Ligue Europa face à l’AEK Athènes en novembre dernier — le jeune avant-centre a démontré ses qualités dans les rangs U21.

Avec 6 buts et 3 passes décisives en 15 matchs chez les espoirs de Brighton, l’international anglais U17 et U19 a montré de belles promesses. Vif, adroit devant le but, il possède un profil complémentaire aux attaquants déjà en place. Reste à savoir s’il pourra rapidement s’adapter à l’exigence du football français.

Un pari cohérent dans la stratégie du nouveau projet de l'ASSE

Depuis la reprise du club par Kilmer Sports Ventures, l’ASSE s’inscrit dans une dynamique de reconstruction tournée vers l’avenir. La venue de Joshua Duffus s’inscrit pleinement dans cette stratégie d’investissement sur des jeunes à fort potentiel, susceptibles d’apporter une plus-value sportive mais aussi financière.

L’exemple de Lucas Stassin, ou encore les tentatives menées sur des profils similaires, montrent une volonté claire de bâtir un effectif compétitif autour de jeunes talents à polir. L’arrivée de Duffus, si elle se concrétise, ajoutera une corde offensive supplémentaire à l’arc des Verts, tout en renforçant leur ambition de pérenniser leur retour en Ligue 1.