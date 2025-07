L’ASSE pourrait perdre l’un de ses meilleurs éléments offensifs. Zuriko Davitashvili, auteur d’une saison remarquable malgré la relégation, est suivi en Europe. Le nom de l’international géorgien a été récemment cité du côté de l’Italie.

Arrivé l’été dernier en provenance de Bordeaux, Zuriko Davitashvili s’est imposé comme l’une des rares satisfactions offensives de l’ASSE en 2023-2024. Avec 9 buts et 8 passes décisives, l’ailier géorgien a, malgré son irrégularité, brillé par intermittence dans une équipe mal en point. Des qualités techniques précieuses dans une équipe qui a trop souvent manqué d’inspiration dans les trente derniers mètres.

Malgré la relégation en Ligue 2, son nom a circulé tout l’été dans les rumeurs de transfert. L’ASSE, qui veut construire un effectif compétitif pour viser la remontée, espère conserver son dynamiteur géorgien. Lors du mercato, les Verts ne se laisseront pas faire, au même titre que Lucas Stassin notamment.

Davitashvili évoqué en Serie A ?

Bologne est attaqué pour son ailier Dan Ndoye et demande 50 millions pour le laisser partir. Naples et Nottingham Forest sont sur le coup mais n’ont pas proposé d’offre à hauteur du prix demandé par les italiens.

Selon plusieurs sources dont Il Resto Del Carino, Le club de Bologne aurait rencontré récemment l’entourage de Khvicha Kvaratskhelia. Ces derniers auraient alors soufflé le nom de Zuriko Davitashvili, son coéquipier en sélection. Suite à cette proposition, le club de Série A temporise.

Le prix demandé par l’ASSE pourrait refroidir les ardeurs, d’autant que d’autres dossiers sont sur la table à Bologne (Aebischer, Okafor, Vargas).

Une opportunité à saisir pour le Géorgien ?

Davitashvili n’a jamais caché son ambition de jouer au plus haut niveau européen. Une possible arrivée en Serie A, dans un club qui a terminé 9ème la saison dernière constituerait une progression logique. À 24 ans, le moment semble venu pour franchir un cap. De plus, Zuriko Davitashvili pourrait marcher sur les traces de son ami. Kvicha Kvaratskhelia s’est révélé dans le Calcio. Reste à savoir si l’ASSE acceptera de céder son joueur et à quel prix ?