Héros de la montée en Ligue 1 de l’ASSE, le 2 juin 2024, Ibrahima Wadji est parti libre en fin de saison 2024-2025. Le buteur sénégalais est proche de retrouver un club dans ce mercato.

Lorsque l’ASSE officialise l’arrivée d’Ibrahima Wadji en août 2022, les supporters voient en lui un renfort offensif de poids. Recruté en provenance du Qarabağ FK, le buteur sénégalais sort alors d’une saison convaincante en Azerbaïdjan. Rapide, puissant et doté d’un bon sens du but, il semble taillé pour faire trembler les filets de Ligue 2.

Dès ses premières apparitions, Wadji impressionne par son engagement. Sa combativité et ses appels dans la profondeur offrent de nouvelles solutions à l’attaque stéphanoise. Il inscrit son premier but dès la 8ᵉ journée contre Bordeaux, confirmant les espoirs placés en lui dès sa première titularisation.

Sa première saison dans le Forez peut être considérée comme réussie d’un point de vue statistique. L’ancien buteur de Qarabağ termine 2ᵉ meilleur buteur de l’ASSE, derrière JP Krasso, lors de la saison 2022-2023 avec 12 buts.

Un parcours à l’ASSE freiné par les blessures

Après le départ de Krasso vers la Serbie, Ibrahim Sissoko débarque à l’ASSE. Une association avec Wadji est alors tentée lors des premières journées de championnat. Malheureusement pour le Sénégalais, il va se blesser à la cheville après un tacle subi à Rodez lors de la 2ᵉ journée.

Cette blessure va être le commencement d’une saison de galères pour l’attaquant stéphanois. Il va alterner entre les retours à l’entraînement, voire sur les pelouses de Ligue 2, et les rechutes. Il ne jouera que 7 matchs de championnat suite à sa blessure à Rodez.

Un dernier but pour amener les Verts en Ligue 1

À l’issue de cette saison 2023-2024, les Verts sont en barrages face à Metz. Ibrahima Wadji manque le match aller (remporté 2-1) à cause d’une blessure mais est présent dans le groupe qui voyage en Lorraine. Malgré un carton rouge rapide, Metz va renverser la situation et mener 2-0. L’ASSE va revenir à 2-1 et le score ne bougera plus.

Le 18ᵉ club de Ligue 1 2024-2025 sera connu à l’issue des prolongations. Olivier Dall’Oglio décide de faire rentrer Ibrahima Wadji durant ces prolongations. Après une saison blanche, le Sénégalais marque son unique but de la saison à la 117ᵉ minute et envoie l’ASSE en Ligue 1.

Un but plein d’émotions pour le joueur et tous ses coéquipiers après cette saison difficile vécue par l’ancien joueur de Qarabağ. La saison dernière, il sera également touché par les blessures et prendra part à seulement 10 rencontres de Ligue 1. Après 3 ans à Saint-Étienne, son contrat prend fin.

Wadji de retour en Azerbaïdjan dans ce mercato ?

Libre depuis le 30 juin dernier, Ibrahima Wadji aurait trouvé son nouveau point de chute. Selon les informations d’Africa Foot, le Sénégalais devrait faire son retour en Azerbaïdjan.

Trois ans après son départ de Qarabağ pour l’ASSE, Ibrahima Wadji devrait signer au PFK Turan Tovuz. Il aurait également reçu d’autres offres venant de Ligue 2, du Moyen-Orient, de Turquie, de Chypre… Qarabağ aurait aussi essayé de le récupérer il y a plusieurs mois.