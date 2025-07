Ce samedi soir, l’ASSE affronte Cagliari dans le cadre du Trophée Gigi Riva. Une rencontre chargée d’histoire et d’émotions, qui ravive aussi des souvenirs brûlants chez Jean-Michel Larqué.

Dernier match de préparation pour les hommes d’Eirik Horneland, ce Cagliari – ASSE ne ressemble pourtant pas à un simple amical. Disputé à l’Unipol Domus dans le cadre du Trophée Gigi Riva 2025, le match revêt une dimension à la fois sportive et symbolique. Face au club sarde, les Verts vont honorer la mémoire d’un monument du football italien. Luigi Riva, légendaire buteur de la Nazionale et du Cagliari Calcio.

La soirée promet d’être spectaculaire, avec la présence de Gianluigi Buffon et Gennaro Gattuso pour un vibrant hommage à Gigi Riva. Avant le coup d’envoi (20h30), des animations festives rythmeront l'avant-match, entre baby dance, musique live et tribunes animées. Une grande fête populaire en Sardaigne.

1970 : l’ASSE découvrait l’Europe… et le mythe Riva

Si la rencontre a une saveur particulière, c’est aussi parce qu’elle fait écho à un affrontement vieux de 55 ans. En 1970, Saint-Étienne et Cagliari s’étaient croisés en Coupe d’Europe des Clubs Champions. Les Italiens l’avaient emporté 3-0 à l’aller, portés par un doublé de Gigi Riva.

Dans une interview accordée à Poteaux Carrés, Jean-Michel Larqué se souvient :

« Un sacré joueur, qui nous a fait très mal au match aller en Sardaigne. Par sa puissance, il nous a laminés. Il a mis un doublé et on a perdu 3-0. »

Le retour, remporté 1-0 par les Verts, avait laissé entrevoir du tempérament, malgré l’élimination. Un moment fondateur dans l’apprentissage européen de l’ASSE.

Larqué inquiet pour l’avenir des Verts

Plus de cinq décennies ont passé, mais Jean-Michel Larqué garde un œil critique sur son club de cœur. Toujours marqué par la descente en Ligue 2, il n’a pas mâché ses mots :

« Je suis très inquiet, toujours très en colère envers les dirigeants qui ont toujours un grand sourire. [...] Il y a une chose que je ne supporte pas, c'est d'être pris pour un idiot. Et je dis "idiot" pour rester poli. » S’il regrette l’absence de clarté dans le projet actuel, Larqué espère que les Verts tireront des leçons de leur préparation estivale, marquée par des hauts et des bas.

Gagner pour soigner les doutes

Au-delà de l’émotion et du prestige, cette rencontre face à Cagliari doit aussi servir d’ultime test avant la reprise de la Ligue 2 contre Laval. Horneland devrait aligner un onze proche de celui qui débutera la saison, avec l’objectif de corriger les déséquilibres défensifs aperçus récemment.

En cas de victoire, l’ASSE repartirait avec une œuvre artisanale unique, conçue en marbre et bois sarde par Fernando Mussone. Mais au-delà du trophée, c’est la confiance qui sera à aller chercher. Dans une saison où la montée est un objectif affiché, tout repère positif compte.