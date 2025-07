Les dossiers Stassin et Davitashvili ne sont pas les seuls à donner du fil à retordre aux dirigeants de l'ASSE. En effet, Kilmer est depuis peu en difficulté sur le dossier Paul Eymard. L'espoir de voir le milieu de terrain formé au club signer son premier contrat professionnel est cependant toujours présent.

Arrivé à l'ASSE en 2022 en provenance du Puy Foot, Eymard a gravi les échelons à toute vitesse. Des U15 de Jean-Philippe Primard au groupe National 3 la saison dernière, sa précocité impressionne. Dans un podcast pour l'Equipe, l'ex-coach de la réserve, Razik Nedder, décrivait le profil de ce milieu de terrain ultra moderne : "Paul a vraiment cette singularité d’avoir des jambes qui lui permet de percer par la conduite les milieux de terrain adverses. Il a des plongées qui le rendent décisif. Il a cette singularité des milieux de terrain modernes ou box to box. C'est un garçon qui est à l'écoute des conseils . C'est vraiment ce qui peut faire la différence pour lui. On a dû faire un boulot singulier et intense sur sa disponibilité, sa relation aux partenaires, de manière à ce qu’il progresse dans son jeu collectif. C’est vraiment là où il a réussi à franchir un cap. Il est capable de jouer court, de jouer long, de varier et de ne plus être seulement ce joueur longiligne capable de transpercer balle au pied."

Le clan Eymard fait une contre proposition à l'ASSE

Paul Eymard est donc un milieu de terrain particulièrement prometteur. C'est ainsi assez logiquement qu'il est l'un des cadres de la génération 2008 de l'Equipe de France. Buteur en finale et vainqueur du Tournoi de Montaigu, finaliste de l'Euro U17... le stéphanois enchaîne les matchs prestigieux et les bonnes performances avec les Bleuets, aux côtés de son coéquipier en club Djylian N'Guessan.

De quoi attirer l'attention de nombreux recruteurs européens. De quoi, également, pousser l'ASSE à entamer des démarches afin de lui faire signer son premier contrat professionnel. Depuis plusieurs semaines, l'opération séduction est lancée afin de sécuriser Eymard. Mais les discussions traînent et l'arrivée de l'Inter Milan dans le dossier n'a rien arrangé. Un membre de son entourage aimerait le voir quitter le Forez, comme cela avait déjà été le cas pour N'Guessan, qui avait finalement signer professionnel en novembre dernier. En ce qui concerne le joueur, sa priorité est de rester à l'ASSE, selon nos informations. Il est toutefois important de comprendre qu'une situation comme celle-ci - et les montants qui vont avec - dépasse complètement un adolescent de 17 ans, qui est évidemment loin d'être le seul décideur de son avenir à court terme.

En attendant, les discussions se poursuivent et le clan Eymard a répondu à l'offre de l'ASSE par une contre-proposition, selon Le Progrès. De quoi espérer que la tendance, plutôt négative ces derniers jours, puisse s'inverser. Pour rappel, le milieu de terrain est sous contrat aspirant pour encore une saison.