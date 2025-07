L'ASSE a dû composer avec deux départs non souhaités pour sa réserve, au poste de défenseur central. Tout d'abord, les négociations pour le premier contrat professionnel de Mohamed Lamine Ndiaye n'ont pas abouti. Mais ce n'est pas tout puisque Fodé Camara a également quitté le Forez.

Recruté en région parisienne et plus précisément à Torcy, Fodé Camara était considéré comme un joueur à très fort potentiel à son arrivée à l'ASSE, il y a trois ans. Mais le défenseur central passé par le Pôle Espoirs de Reims a mis du temps a véritablement performé avec les équipes de jeunes des Verts. La faute notamment à des blessures à répétition. Il est toutefois monté en puissance depuis un an, de quoi percevoir un potentiel certain.

Fin de l'aventure à l'ASSE, déjà avec les professionnels à Marseille

Mais voilà, alors qu'il arrivait à la fin de son parcours de formation à l'Etrat, Fodé Camara a fait le choix de s'engager avec l'Olympique de Marseille. Cette situation n'est cependant pas comparable à des cas classiques de jeunes joueurs préférant s'engager avec des écuries plus huppées. En effet, l'ASSE n'avait initialement proposé qu'un contrat stagiaire professionnel à Camara. L'OM, qui multiplie les recrutements post-formation, est ensuite arrivé dans le dossier en dégainant directement un contrat professionnel. De quoi convaincre le défenseur de 18 ans.

Depuis, Fodé Camara a repris l'entraînement à la Commanderie et préparait sa saison avec les U19 Nationaux / la réserve de l'OM. Mais ses bonnes performances lors des séances ainsi que l'état actuel de l'effectif marseillais lui permettent d'être rapidement propulsé avec le groupe professionnel. Roberto De Zerbi a effectivement fait appel à l'ancien stéphanois afin de prendre part au stage de l'OM aux Pays-Bas. Une belle récompense pour Camara, qui va devoir maintenant faire ses preuves pour pourquoi pas espérer réaliser ses débuts en Ligue 1 cette saison.

Crédit photo : asse.fr