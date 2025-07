En pleine reconstruction après sa relégation, l’ASSE entame un mercato estival agité. Objectif : bâtir un effectif plus équilibré sportivement et financièrement (plus de détails ici). La première phase du chantier est terminée, mais la seconde va être enclenchée !

Après une saison conclue par une cruelle relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne n’a pas tardé à enclencher sa mue estivale. Le mercato bat son plein dans le Forez et les premiers mouvements traduisent une volonté claire du club : réduire la masse salariale tout en construisant un effectif cohérent, capable de jouer les premiers rôles en deuxième division. Une tâche complexe, mais indispensable.

Pour cela, le club a déjà enregistré les arrivées de Maxime Bernauer, Irvin Cardona et Mahmoud Jaber. Trois recrues qui viennent compléter l'ossature de l'équipe.

Une vague de départs actée

La première étape de cette refonte est passée par une série de départs. Des choix parfois évidents, d’autres plus douloureux, mais tous dictés par la nouvelle politique du club. Ainsi, Ibrahima Wadji a été libéré, tandis que Yunis Abdelhamid a opté pour un dernier défi au Maroc. Pierre Cornud a pris la direction du Maccabi Haïfa, Ibrahim Sissoko a séduit Bochum en Bundesliga 2, et Anthony Briançon s’est engagé avec Pau, en Ligue 2.

Ces départs traduisent une volonté de renouveler l’effectif tout en laissant la place à un nouveau cycle. Une incertitude demeure cependant autour de Léo Pétrot. Libéré officiellement, le défenseur reste dans les petits papiers du coach Eirik Horneland, qui n’exclut pas de le voir poursuivre l’aventure en Vert.

Trois joueurs de l'ASSE potentiellement encore vers la sortie

Mais l’ajustement n’est pas terminé. Trois autres éléments de l’effectif semblent en possibilité de faire leurs valises. À commencer par Yvann Maçon. Le latéral guadeloupéen, mis de côté en fin de saison, ne fait visiblement plus partie des plans du technicien norvégien. “Nous devons explorer les options”, a sobrement déclaré Horneland, laissant entendre qu’un transfert est souhaité par les deux parties.

Dylan Batubinsika vit une situation encore plus tendue. L’international congolais, sous contrat jusqu’en 2026, souhaite partir après avoir été pris pour cible par un supporter. Plusieurs clubs se sont déjà manifestés pour l’accueillir, et un départ semble inéluctable.

Enfin, le cas de Lamine Fomba reste plus nuancé. L’ancien nîmois, en manque de temps de jeu, pourrait faire ses valises en quête d’un rôle plus conséquent. Bien que non prioritaire, ce départ serait perçu comme logique dans un effectif désormais dense au milieu.

Stabiliser les cadres, intégrer les jeunes de l'ASSE

Malgré ces nombreux départs, le club souhaite conserver une certaine stabilité. Florian Tardieu et Dennis Appiah restent des piliers, sur et en dehors du terrain. L’arrivée prochaine d’un arrière droit ne changera rien au rôle de mentor d’Appiah, qui accompagnera la recrue avant un passage de relais prévu pour 2026.

Certains joueurs sont courtisés, mais l’ASSE entend résister. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, tous deux dans le viseur d’autres clubs, sont considérés comme des atouts précieux pour rebondir. Idem pour Mickaël Nadé, sous contrat longue durée, que le club ne serait pas contre garder. En tout cas, la somme demandée pour le libérer n'est aujourd'hui pas négligeable.

Du côté de l’Académie, la stratégie a été clarifiée. Eirik Horneland a alerté en mai dernier sur la surcharge de l’effectif pro, qui freine l’émergence des jeunes talents. Message reçu. Plusieurs espoirs sous contrat pro ont été envoyés en réserve, dans l’attente d’un nouveau projet : Darling Bladi, Enzo Mayilla, Meyvin Agesilas, Cheikh Fall, Ayman Aiki, Jibril Othman et Karim Cissé. Des mouvements sont d’ores et déjà en cours. Mayilla est en contacts avancés avec Aubagne pour un prêt, et Bladi est suivi par Bastia ainsi qu’une réserve d'un club de Liga espagnole.

À l’inverse, de nouveaux visages apparaissent dans le groupe pro. Owusu, Gadegbeku, Eymard, J. Mouton et El Jamali ont été intégrés à la préparation estivale. Une manière de redonner de la place à l’Académie dans le projet stéphanois, comme le souhaite Horneland.

Place au renfort défensif

Avec deux mois encore devant elle, l’ASSE va désormais essayer de trouver des portes de sortie pour les 10 joueurs évoqués précédemment (Batubinsika, Fomba, Maçon, Bladi, Cisse, Agesilas, Mayilla, Othman, Aiki et C. Fall). Elle devra aussi se concentrer sur les arrivées. Sans départs majeurs, le chantier est clair : renforcer la défense. Au moins quatre recrues sont attendues dans ce secteur. Des profils à potentiel, tout en incarnant une vraie valeur ajoutée sportive.

Kilmer Sports, propriétaire du club, semble avoir pris la mesure des enjeux : équilibrer ambition et gestion. Si le club veut retrouver la Ligue 1 rapidement, il sait qu’il ne pourra le faire qu’avec un effectif à la fois compétitif et cohérent économiquement.

La reconstruction est en marche. Reste à savoir si les recrues sauront combler les manques laissés par les départs. Une chose est sûre : le chantier est vaste, mais l’ASSE avance avec une ligne directrice claire.