En 1999, Alex Dias débarque à l’AS Saint-Étienne sur la foi d’une simple cassette. Quatre ans plus tard, il aura marqué les esprits par ses coups d’éclat et ses frasques. Il restera l'une des Légendes de l'ASSE. Focus.

Quand Alex pose ses valises dans le Forez à l’été 1999, peu imaginent l’impact que l’attaquant brésilien va avoir sur le Chaudron. Repéré grâce à une vidéo de qualité douteuse envoyée à la direction stéphanoise, l’ancien joueur de Goiás est recruté avec son compatriote Aloisio. Un pari audacieux initié par Alain Bompard et Gérard Soler, convaincus par leurs prestations en championnat brésilien.

Pour Alex, c’est une seconde chance européenne après un échec à Boavista en 1995. En quête de revanche, le joueur revient plus mature, déterminé à laisser une trace en France. Ce sera chose faite, mais pas sans rebondissements.

Alex, un artiste imprévisible à l'ASSE

À son arrivée, l’adaptation est difficile. Robert Nouzaret, alors coach des Verts, peine à faire confiance à ce joueur talentueux, mais allergique aux entraînements matinaux. C’est finalement un certain Rudy Garcia, alors adjoint, qui plaide sa cause lors d’un match mal embarqué face à Nancy, le 25 août 1999. Entré à la pause, Alex métamorphose l’attaque stéphanoise : un but, une passe décisive et un public conquis. Le début d’une série flamboyante.

Sur le terrain, il forme un duo ravageur avec Aloisio. En dix journées, Alex inscrit huit buts. Sa vivacité et sa technique déroutante font des ravages. Les supporters tombent sous le charme d’un joueur aussi imprévisible qu’efficace.

Le feu d’artifice face à l’OM

Le 12 décembre 1999, lors d’un mythique ASSE-OM (5-1), Alex atteint l’apogée de son aventure stéphanoise en inscrivant un quadruplé retentissant. Un exploit qui n’avait plus été réalisé sous le maillot Vert depuis Michel Platini. Geoffroy-Guichard exulte, et le Brésilien devient « le petit prince du Chaudron ».

Mais l’euphorie sera de courte durée. L’affaire des faux passeports plombe sa trajectoire dès la saison suivante. Prêté au PSG sans y briller, en conflit avec Frédéric Antonetti, Alex quitte finalement l’ASSE en 2003, après un clash musclé avec l’entraîneur. Il rentre au Brésil, où il poursuivra sa carrière jusqu’en 2015.

Avec 37 buts en 91 matchs, dont un quadruplé légendaire, Alex a su écrire en lettres flamboyantes une page de l’histoire verte, même s’il n’aura brillé qu’une saison. Un talent brut, aussi fascinant qu’insaisissable.