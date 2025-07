Présente sur l'After Foot de RMC, Jennifer Mendelewitsch, agent reconnu dans le milieu du football, a donné son ressenti sur la situation à l'OL. Voici ses propos.

J. Mendelewitsch : "Je n’ai rien contre Michèle Kang. C’est sans doute une femme accomplie et sérieuse, comme on nous la présente. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il y a tout de même beaucoup de signes qui devraient alerter les supporters de l’OL. Il y a eu un tel rejet de John Textor qu’un simple habillage cosmétique suffit à faire croire à tout le monde qu’on assiste à une révolution. Peut-être est-ce le cas, et peut-être cela viendra-t-il dans les mois à venir… Mais, à l’heure où l’on parle, le fait d’avoir changé la présidence de l’OL ne doit pas faire oublier les réalités concrètes.

C’est une révolution qui n’en est pas une. On nous vend un nouveau visage, une nouvelle dynamique, un changement de politique, etc. Mais y a-t-il eu un changement dans la structure de l’actionnariat ? Non. On nous parle de "mise en retrait", de "prise de recul", mais ce ne sont que des termes flous. Aujourd’hui, la structure actionnariale qui possède l’OL n’a pas changé. On a mis un nouveau visage pour apaiser tout le monde et séduire la DNCG, mais on peut changer tous les visages qu’on veut, cela ne changera rien aux exigences de la DNCG.

Michèle Kang est associée à John Textor depuis 2023. C’est quelqu’un qu’elle connaît bien. On nous explique que c’est une femme d’affaires riche et puissante, mais comment une femme d’affaires aussi professionnelle peut-elle s’associer avec John Textor ? Si on est un tant soit peu rigoureux, on ne s’associe pas avec lui.

"Moi, je me pose la question : n’a-t-on pas simplement mis John Textor "en jupe" pour mieux se présenter devant la DNCG ?"

Les supporters de l’OL en ont assez de la multipropriété ? Michèle Kang en a fait son modèle, qu’elle applique déjà au football féminin ! Ce n’est pas un hasard si elle se retrouve dans cette structure avec John Textor : c’est bien que la multipropriété lui convient. A-t-elle une connaissance du football masculin ? Absolument pas. On reste donc avec le même attelage, le même trio.

Moi, je me pose la question : n’a-t-on pas simplement mis John Textor "en jupe" pour mieux se présenter devant la DNCG ? Or, la DNCG a des exigences factuelles. La personne de John Textor a crispé la DNCG, car il a confondu à de multiples reprises la multipropriété et le TPO.

Tant que Michèle Kang ne décide pas de racheter ou, en tout cas, que John Textor ne se retire pas de toutes les sociétés liées à l’OL, il n’y aura pas de réel changement. Les taux d’emprunt et le remboursement de la dette, Michèle Kang ne va pas les modifier. Il ne reste plus beaucoup d’actifs à l’OL. Soit elle investira son argent personnel – ce dont je doute fortement – soit nous assistons à une nouvelle opération d’enfumage, à la fois pour les supporters et pour la DNCG."