L'ASSE a bien démarré son mercato avec cinq arrivées et 8 millions d'euros investis. Mais le club stéphanois avance avec un frein permanent : huit dossiers de départs encore en suspens, qui empêchent d'alléger un effectif devenu bien trop conséquent.

Sohaib Naïr, Mamour Ndiaye, Jakob Breum, Thierno Ballo et Aron Csongvai ont déjà rejoint le groupe de Ian Cathro cet été, pour un investissement total de 8 millions d'euros. Un signal clair : comme la saison dernière, l'ASSE vise le retour en Ligue 1 et se donne les moyens sportifs de cette ambition. Problème, ce mercato entrant se retrouve aujourd'hui complètement freiné par une autre réalité : l'effectif compte désormais plus de 30 joueurs, bien trop pour une saison de Ligue 2. Impossible d'empiler davantage de renforts tant que la voilure n'est pas réduite. Sept dossiers bloquent aujourd'hui cette étape, tous dans le sens des départs.

ASSE : Nadé, le dossier le plus avancé

Premier nom sur la liste, et le plus proche d'un dénouement : Mickaël Nadé. L'ASSE est prête à lâcher le défenseur natif de Sarcelles, l'Aris Limassol en ayant fait sa priorité absolue. Le joueur doit désormais trancher. Les Verts pourraient récupérer un billet intéressant au passage, puisqu'il s'agirait d'un transfert sec.

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Davitashvili, une porte de sortie assumée

Deuxième dossier scruté de près, celui de Zuriko Davitashvili. Comme révélé précédemment, l'Atalanta Bergame surveille de très près le Géorgien, tandis que l'intérêt de l'Olympiakos tarde à se transformer en offre concrète. Le club se dit ouvert à un départ, et le joueur ne cache absolument pas son envie de quitter le Forez.

Stassin, une cote qui a chuté depuis l'été dernier

Autre dossier, plus complexe celui-là : Lucas Stassin. L'ASSE ne compte pas brader son attaquant, même si le joueur souhaite lui aussi partir. Problème, la concurrence ne se bouscule pas vraiment au portillon. Sa cote n'est clairement plus la même qu'à la même époque l'an dernier, la Ligue 2 ayant éloigné les projecteurs, tout comme des prestations en dents de scie sur l'ensemble de la saison.

Ekwah, une situation toujours aussi confuse à l'ASSE

Impossible d'être catégorique sur le dossier Pierre Ekwah. Le milieu ne souhaite pas rester s'inscrire dans la durée à l'ASSE, une position qui n'a jamais varié depuis des mois. Celle du club en revanche reste bien plus difficile à cerner. Les groupes de supporters n'ont pas manqué de se faire entendre sur le sujet, refusant catégoriquement de voir Ekwah revenir sous le maillot vert. Le joueur est pourtant bien présent au stage de Divonne avec le reste du groupe.

Annan, une touche tchèque encore sans offre

Situation différente pour Ebenezer Annan, l'un des ratés assumés du mercato de l'été dernier. Les dirigeants stéphanois souhaitent clairement son départ. Une touche existe en République tchèque, mais aucune offre concrète n'a pour l'instant été formalisée à notre connaissance.

Miladinovic, écarté du stage de préparation de l'ASSE

Même constat pour Igor Miladinovic. Le jeune Serbe fait partie des joueurs non conviés au stage de présaison, Ian Cathro ne comptant pas sur lui pour l'instant. Un signal clair envoyé au joueur quant à son avenir dans le Forez.

N'Guessan en salle d'attente

Le jeune attaquant stéphanois arrive à une année de la fin de son contrat et ne prolongera pas sauf retournement de situation. Mais là encore, il faut trouver des offres. L'ASSE en souhaite pas brader un des plus prometteurs de sa génération. Aucune offre digne de ce nom n'aurait été déposé ces dernières semaines pour le jeune attaquant. Mais les touches sont bien là. Un dossier de plus à traiter d'ici la fin août.

Moueffek, une sortie encore à trouver

Enfin, également laissé en dehors du groupe, Aïmen Moueffek, pourtant formé au club, devrait faire ses valises cet été. Là encore, il faudra dénicher une porte de sortie. Si l'intérêt du Havre a fleuri sur les réseaux sociaux ces derniers jours, aucune offre concrète n'a pour l'instant été formalisée concernant le milieu marocain.

ASSE : Un mercato à double vitesse pour les Verts

Entre un dossier Nadé quasiment bouclé et six autres situations qui traînent en longueur, l'ASSE avance sur un mercato à deux vitesses cet été. Tant que ces sept dossiers ne trouveront pas d'issue, difficile pour le club stéphanois d'envisager sereinement de nouveaux renforts, malgré une ambition affichée de jouer la montée en Ligue 1.