Reléguée en Ligue 2 après sa défaite 2-3 contre Toulouse, l’ASSE s’apprête à vivre un été agité sur le front du mercato. Entre fins de contrat, prêts non levés et volonté de reconstruire un projet jeune et ambitieux, le club stéphanois pourrait changer jusqu’à 60% de son effectif.

L’avenir de nombreux Verts est déjà scellé ou suspendu à de simples décisions administratives. Le gardien Boubacar Fall, les défenseurs Léo Pétrot et Yunis Abdelhamid, le milieu Louis Mouton et l’attaquant Ibrahima Wadji arrivent tous en fin de contrat. À ces cas s’ajoutent ceux des joueurs prêtés : Irvin Cardona, Pierre Ekwah et Maxime Bernauer, dont les options d’achat n’ont pas encore été levées.

Ces huit joueurs pourraient donc quitter le Forez d’ici la fin juin, ce qui viderait une bonne partie de l’ossature utilisée lors de la saison 2024-2025. Pour Cardona notamment, auteur de prestations en dents de scie, la possibilité de voir l'option d'achat levée n'est pas à exclure. Ekwah ne sera probablement pas retenu comme Maxime Bernauer.

D’autres cas laissent planer le doute. Yvann Maçon et Dennis Appiah sont dans une zone grise contractuelle. Officiellement en fin de contrat en juin 2025 selon les derniers communiqués du club, des clauses de reconduction automatique d’un an pourraient toutefois être activées. Ces incertitudes compliquent la lisibilité du groupe pour le staff technique dirigé par Eirik Horneland.

Plusieurs joueurs de l'ASSE poussés vers la sortie

Autre élément clé de ce grand ménage : plusieurs joueurs encore sous contrat ne sont plus désirés par le nouvel entraîneur Éirik Horneland. Le Norvégien, partisan d’un pressing haut et d’un jeu basé sur la mobilité, ne compterait pas sur Pierre Cornud, Lamine Fomba, Anthony Briançon, Dylan Batubinsika ni Ibrahim Sissoko. Tous disposent encore d’une année de contrat, ce qui oblige la direction à négocier des départs, pour ne pas encombrer inutilement la masse salariale.

Certains de ces joueurs avaient pourtant un statut important au club. Briançon, capitaine à son arrivée, n’a jamais su retrouver son niveau physique optimal. Sissoko, arrivé pour dynamiter l’attaque, n’a jamais su combler les attentes en Ligue 1. Quant à Cornud et Fomba, ils n’ont jamais réellement convaincu ni justifié leur recrutement.

Des joueurs convoités et des retours de prêt incertains

Le danger ne vient pas uniquement des fins de contrat ou des joueurs mis à l’écart. Il vient aussi du marché, qui ne manquera pas de toquer à la porte pour les éléments les plus performants. Le jeune attaquant belge Lucas Stassin, révélation de la saison avec 12 buts, attire déjà plusieurs formations de l’élite. Il figure tout en haut de la liste des joueurs dont la valeur marchande pourrait soulager les finances du club.

Autres profils susceptibles de partir : Zuriko Davitashvili et Benjamin Bouchouari. Le premier, encore irrégulier mais très technique, pourrait attirer l’œil de clubs plus huppés. Le second, infatigable relayeur, garde une belle cote. Si les offres sont jugées suffisantes, l’ASSE pourrait ne pas s’opposer à leur départ.

Enfin, plusieurs jeunes joueurs reviendront de prêt cet été : Karim Cissé, Ayman Aiki, Jibril Othman, Beres Owusu et Darling Bladi. Leur intégration dans le nouveau projet reste très incertaine. Ils pourraient servir de monnaie d’échange dans d’éventuels deals, être intégrés à la rotation ou repartir en prêt selon les décisions du staff technique.

Un mercato important pour Kilmer Sports

Le chantier est colossal. Près de 20 joueurs pourraient quitter l’effectif professionnel cet été. Une véritable révolution se profile, à l’image du virage que souhaite initier le propriétaire Kilmer Sports, déjà sous pression après une première année jugée insuffisante sportivement comme structurellement.

L’enjeu ne sera pas seulement de recruter, mais de construire un projet cohérent, basé sur des jeunes à fort potentiel et des joueurs compatibles avec les exigences de la Ligue 2. Car ce championnat reste dur en termes de densité physique et de compétitivité.

À la recherche d'un nouvel élan et face une attente toujours aussi forte de la part des supporters, l’ASSE entre dans un été capital pour son avenir à court et moyen terme. L'échec n'est plus une option.