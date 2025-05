Dans la foulée de la relégation de l'ASSE en Ligue 2, les journalistes et consultants ont été amenés à débriefer la saison stéphanoise. Et une question a pu animer les débats : Est-ce une honte cette relégation seulement une saison après la remontée ? Les avis ne divergent pas vraiment, et dans le Winamax FC, la responsabilité des dirigeants stéphanois est clairement pointée du doigt comme celle de différents joueurs, notamment Gautier Larsonneur qui est cité.

Yannis Yemmi : “Match pour le maintien à domicile contre une équipe qui n’a plus rien à jouer, tu perds 0-2 au bout de 15 minutes de jeu. C’est pas possible. Tu es sur un match esprit commando comme ils ont eu à Reims. La défense était cataclysmique comme toute la saison."

"Le coup que l'ASSE a tenté avec Horneland, il s'entend"

"Pour moi il y a une honte sur la qualité des investissements et sur la répartition de ceux-ci. Et il y un gros gros gros problème c’est que quand tu vends aux supporters stéphanois un projet sérieux avec un peu d’ambition, et que derrière tu te retrouves en janvier avec la défense telle qu’elle est, parce qu’à ce moment ils ont déjà pris 8-0 à Nice et de gros scores... Tu changes d’entraîneur, ce qui s’entend pour moi, car je pense qu’ils étaient arrivés au bout avec Dall’Oglio, il y avait besoin de quelque chose de nouveau. Je vais même te dire que le coup qu’ils ont tenté avec Horneland il s’entend, il est intéressant sur la data avancée, sur ce qu’il a fait en Norvège, franchement ça s’entend vraiment."

"Mais par contre tu ne peux pas ne pas toucher à cette défense, c’est strictement impossible que sur ce mercato tu restes autant apathique. Et à ce moment-là, ils ont perdu gros pour moi parce que si tu fais un seul bon investissement sur le secteur défensif, tu mets quelques millions mais tu sauves surtout beaucoup de millions en restant en Ligue 1. Il y a eu un péché du côté des dirigeants stéphanois à ce moment-là c’est qu’ils ont refusé d’améliorer l’équipe là où très sincèrement tous les clignotants étaient rouges. Sur la logique sportive, ils ont eu beaucoup moins de solidarité défensive, beaucoup moins de pugnacité que le Havre et quelque part il y a une hiérarchie qui s’est respectée par rapport à ça.”

"Larsonneur a été trop mauvais et trop embêtant pour Saint-Etienne"

Elton Mokolo : “Tu remplaces Fofana de Angers à la place de Larsonneur et tu es sauvé. C’est un manque pour moi. Larsonneur a été trop mauvais et trop embêtant pour Saint-Etienne. Il n’y a pas que lui. Le cas de Saint-Etienne est particulier, il faut revenir à la genèse. La montée n’était pas prévue."

"Et j’ai encore écouté avec intérêt Gazidis, et ce qui ressort de là, c’est que la Ligue 1 c’était la cerise sur le gâteau. Eux ils te disent que par rapport à leur projet, et c’est fou de se dire ça, c’est beaucoup plus important de nettoyer en profondeur le club quitte à passer un an en Ligue 2. Nettoyer en profondeur c’est à dire le structurer et ça va t’amener sur le marché des transferts où ils sont beaucoup sur la data. Ils ne voulaient pas recruter des joueurs d’expérience parce que ça allait alourdir la masse salariale pour rien.”

“Pour la relégation, sur la forme, oui c’est une honte. Sur le fond ça n’est pas honteux, mais sur la forme tu as pris des scores invraisemblables, aussi bien à l’extérieur qu’à domicile.”

"Ton animation défensive a tué le maintien"

Najim Medini : “Moi j’ai du mal à dire que c’est une honte dans le sens où ça reste quand même un club promu. En début de saison tu me dis Saint-Etienne est relégué, je ne tombe pas de ma chaise. Ça ne me paraît pas improbable. Maintenant c’est vrai que c’est quand même dommage, on aurait aimé que Saint-Etienne arrive à se maintenir."

"Mais pour moi, à partir du moment où tu concèdes 77 buts, c’est très compliqué, c’est trop, c’est plus de 2 buts/match de moyenne. Ton animation défensive a tué le maintien, pas seulement Larsonneur, je pense à la ligne de 4, à la qualité défensive de cette équipe. Et c’est dommage parce que quand on nous dit que l’équipe n’était pas préparée pour monter en Ligue 1, je suis désolé mais quand tu t’appelles Saint-Etienne et que tu joues en Ligue 2, tu as quand même dans un coin de la tête, la possibilité de monter en Ligue 1. Et quand tu vois l’effectif, je vois pas mal de joueurs qui ont déjà joué en Ligue 1, un secteur offensif qui a fière allure avec Stassin, Cardona, avec Bouchouari au milieu et Tardieu qui a joué en Ligue 1 avec Troyes.”