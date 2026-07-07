La cellule de recrutement stéphanoise a trouvé son terrain de chasse. Après Jakob Breum, arrivé de Go Ahead Eagles, et en attendant Mamour Ndiaye, le gardien sénégalais de Sarpsborg 08, l'ASSE regarde résolument vers le nord de l'Europe. Un axe scandinave assumé qui pourrait aussi guider le dossier le plus brûlant de l'été : la succession de Lucas Stassin, promis à un départ. Trois attaquants qui brillent en Allsvenskan cochent les cases du profil recherché. Et les projections Data'Scout leur prédisent à tous les trois un statut de renfort immédiat dans le Forez. Focus.

Le virage n'a rien d'un hasard. En bouclant la signature de Breum, international espoir danois formé à Odense, puis en ciblant Ndiaye en Norvège, les recruteurs stéphanois ont dessiné une doctrine claire : chercher dans les championnats nordiques des joueurs jeunes, abordables, athlétiques et immédiatement compétitifs. Des marchés émergents qui intéressent les clubs français, où les bons joueurs se négocient entre 1 et 4 millions d'euros, et où la data permet de trier le bon grain de l'ivraie avec une fiabilité croissante.

Mercato ASSE : la filière scandinave, nouveau credo stéphanois

Lucas Stassin est sur le départ, et aucun nom n'a fuité pour l'heure côté succession. Le cahier des charges, lui, se devine sans peine : un attaquant de pressing, mobile, capable de peser dans les surfaces de Ligue 2 tout en portant la première ligne de contre-pressing chère à Ian Cathro. L'Allsvenskan, le championnat suédois, en compte au moins trois qui correspondent trait pour trait. Passage en revue, data à l'appui.

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ASSE : Stassin plus que jamais sur le départ

Paulos Abraham, le supersonique de Hammarby pour l'ASSE ?

Le premier nom coche la case de la percussion. Paulos Abraham, 23 ans, réalise une saison 2026 pleine avec Hammarby : 6 buts et 2 passes décisives en 12 journées d'Allsvenskan, dans la continuité d'un exercice 2025 déjà solide (8 buts, 4 offrandes). Capable d'évoluer en pointe comme sur les ailes, le Suédo-Érythréen d'1m76 affiche un indice Data'Scout d'attaquant de pressing de 80, deuxième meilleure marque du championnat suédois.

Son radar raconte un profil tout en mobilité. Une précision de lecture pour commencer : un centile de 91 signifie que le joueur surclasse 91 % de ses homologues au poste dans son championnat, sur une base ramenée à 90 minutes. Abraham y émarge exactement sur les passes réceptionnées, signe d'un attaquant constamment disponible, et ses colonnes physiques donnent le tournis : 100e centile en distance parcourue et en distance à haute intensité, 98 en courses à haute intensité. Ajoutez 89 en dribbles tentés, 85 en touches dans la surface et 83 en courses progressives, et vous obtenez un poison permanent pour les défenses.

La projection à l'ASSE achève de crédibiliser la piste : note simulée de 80, statut de renfort de qualité immédiate, atouts physiques supérieurs à l'effectif actuel et style compatible avec celui de Hammarby. Sa similarité de 66 % avec Stassin en ferait une alternative directe au Belge. Valorisé 2 millions d'euros avec un contrat jusqu'en 2028, le dossier reste accessible.

Max Fenger, le pivot danois au genou à surveiller

Le deuxième profil répond à une autre logique : celle du point de fixation. Max Fenger, 24 ans, sort d'une saison majuscule avec l'IFK Göteborg : 12 buts et 3 passes décisives en 30 matchs, avec un volume de titulaire absolu (99 minutes par match). Son indice d'attaquant de pressing culmine à 80, tout simplement le meilleur d'Allsvenskan, complété par un indice de pivot classé troisième du championnat (69).

Le Danois d'1m82 impose un style de bagarreur. Son centile de 98 sur les fautes subies dit tout de sa capacité à user les charnières, et son registre aérien complète le tableau : 81 % de duels aériens gagnés, 60e centile sur les buts de la tête. Le moteur suit, avec 85 en distance parcourue et en courses à haute intensité, 89 en distance à haute intensité. Les points faibles existent, un déchet certain dans les dribbles (33 % de réussite) et peu de passes vers la surface, mais l'algorithme lui trouve des airs d'Ollie Watkins (77 % de similarité), ce qui situe le potentiel du bonhomme.

Un signal d'alarme impose toutefois la prudence : Fenger avait été recalé à la visite médicale par Molde en 2024 en raison d'un problème au genou. Deux saisons pleines plus tard, le voyant semble repassé au vert, mais le dossier médical devra être épluché avec un soin particulier avant toute offre. À 2 millions d'euros, la projection stéphanoise reste alléchante : note de 80, renfort immédiat, similarité de 71 % avec Stassin, la plus haute du trio. Seule réserve de l'outil : un style de jeu très différent de celui de Göteborg, qui demandera un temps d'adaptation.

Adrian Svanbäck, le pari premium de Häcken

Le troisième nom incarne le coup à anticiper. Adrian Svanbäck, 21 ans seulement, affole les compteurs avec Häcken : 5 buts et 1 passe décisive en 14 apparitions, pour un indice d'attaquant de pressing de 80 (troisième d'Allsvenskan) doublé du meilleur indice d'attaquant de profondeur du championnat. Le Finno-Suédois d'1m79 est le plus jeune, le moins cher (1 million d'euros) et peut-être le plus haut plafond des trois.

Sa carte de création laisse rêveur pour un attaquant : 100e centile en passes en profondeur, 96 en passes clés, 91 en passes vers le dernier tiers. Svanbäck n'est pas qu'un finisseur, c'est un connecteur d'attaque, capable de décrocher pour lancer les siens. Son profil athlétique explose les standards : 100 en accélérations brusques, 98 en nombre de sprints, 96 en courses et distance à haute intensité. Et détail savoureux, il gagne 98 % de ses duels aériens malgré son gabarit moyen. Les axes de progression sont réels, une inefficacité chronique devant le but (6e centile en buts moins xG) qui rappelle son âge.

La projection stéphanoise valide le potentiel : note de 80, renfort immédiat, qualités athlétiques supérieures à l'effectif et, argument décisif, un style de jeu de Häcken très proche de celui prôné à Saint-Étienne. L'adaptation serait naturelle, promet l'outil. Avec une similarité de 70 % avec Stassin et un contrat courant jusqu'en 2029, le dossier a tout du pari premium à sécuriser avant que l'Europe entière ne s'en mêle.

ASSE : Trois notes de 80, un choix de philosophie

Le verdict de la data a de quoi faire réfléchir la cellule stéphanoise : les trois hommes obtiennent exactement la même note projetée de 80 dans l'effectif vert, soit onze points de plus que Stassin lui-même (69). Trois renforts de qualité immédiate sur le papier, pour un investissement compris entre 1 et 2 millions d'euros pièce. La vitesse et la polyvalence d'Abraham, le combat et la présence de Fenger, ou la profondeur et la projection long terme de Svanbäck ?

Une chose est certaine : la piste scandinave n'a rien d'un gadget dans le Forez. Elle a déjà livré Breum, elle s'apprête à livrer Ndiaye, et elle pourrait bien fournir le successeur de Stassin. Pour l'heure, il ne s'agit que de propositions basées sur la DATA à travers les critères de l'ASSE. Dans un mercato où l'ASSE doit vendre cher et acheter malin, le nord de l'Europe ressemble de plus en plus au garde-manger officiel des Verts. Les supporters peuvent réviser leur géographie.

Source : Peuple Vert / Data'Scout