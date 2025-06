Invité de l’After Foot ce lundi sur RMC, Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, a levé le voile sur la future chaîne TV dédiée à la Ligue 1, qui devrait voir le jour dès la reprise du championnat, le 15 août prochain. Nombre de matchs, horaires, prix, application, distributeurs : il a répondu à toutes les questions.

La LFP passe à l’action. Après la rupture avec DAZN et l’échec des discussions avec les diffuseurs historiques, LFP Media lancera sa propre chaîne dès la saison prochaine, pour diffuser la grande majorité des matchs de Ligue 1.

« Le projet avance », a assuré Nicolas de Tavernost sur RMC. « On sera capable de vous donner des nouvelles précises à la fin du mois, puisqu’il faut être prêt pour le 15 août, date de la reprise du championnat. Donc il y aura une chaîne Ligue 1 à la reprise du championnat. »

Chaîne TV Ligue 1 de la LFP : Jusqu’à 9 matchs par journée, une habitude dans les horaires

Concernant le contenu, de Tavernost a été clair : « Ce programme, ça sera au minimum — je dis bien minimum — 8 matchs sur 9 pour la saison prochaine. Peut-être 9, on a des discussions pour ça. Et la saison suivante, 9 matchs sur 9. »

L’idée ? Proposer l’essentiel de la Ligue 1 dans un seul et même canal, en réponse aux critiques formulées ces dernières années par les supporters. « Jusqu’à présent, beaucoup de fans de foot se plaignaient : il faut avoir trois télécommandes, deux abonnements, des horaires qu’on ne connaît pas… Là, vous aurez au minimum 8 matchs dès cette saison. »

Côté grille, il promet de la clarté : « Moi je ne suis pas pour le changement des horaires, je suis pour une habitude. Il y aura un multiplex, mais il n’y aura pas de bouleversements. »

Une application et des distributeurs pour toucher tout le monde

Concrètement, la chaîne sera disponible via une application dédiée, téléchargeable sur tablette, TV, smartphone ou ordinateur. Elle pourra également être distribuée par les acteurs classiques du marché. « Il y a deux chantiers. Le premier, c’est la production de cette chaîne — on a lancé un appel d’offres pour les consultants, animateurs, présentateurs. Et le deuxième, c’est la distribution : qui va la diffuser, comment, à quel prix. On discute avec Orange, Free, Canal+, beIN… »

Ce système à double entrée — application directe + diffuseurs partenaires — permettrait de toucher un large public, avec une expérience utilisateur simplifiée.

Un prix en dessous de 20 €, et une offre “jeune” pour la nouvelle chaîne TV Ligue 1 de la LFP

Sur la question cruciale du prix, Nicolas de Tavernost a donné un premier chiffre rassurant : « Ce que je peux vous dire, c’est que le prix sera inférieur à 20 € par mois. Et il y aura, en plus, un abonnement spécifique pour les jeunes. » Une stratégie assumée pour éviter l’erreur DAZN, dont les tarifs avaient été jugés trop élevés pour un championnat qui peine encore à reconquérir son public.

Un enjeu vital pour les clubs

Ce projet de chaîne marque une prise d’indépendance stratégique de la LFP, à un moment charnière pour le football français. Avec un marché des droits TV en crise, et des clubs sous pression financière, cette chaîne est le seul levier concret capable d’assurer un minimum de revenus à court terme. Et Nicolas de Tavernost l’a martelé : « On travaille pour le consommateur, c’est-à-dire celui qui va acheter la chaîne, mais aussi pour les clubs. Il faut que l’argent récolté à travers cette chaîne leur revienne. »