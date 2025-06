Futur adversaire de l’AS Saint-Étienne en Ligue 2, Dunkerque va devoir repartir de zéro. L’USLD a officiellement perdu son entraîneur Luis Castro, parti relever le défi de la Ligue 1 avec le FC Nantes. Un coup dur pour l’une des révélations de la saison.

Ce mercredi, Nantes a enfin obtenu l’accord tant attendu avec Dunkerque pour le transfert de Luis Castro. Selon L’Équipe et l’AFP, les deux clubs se sont entendus autour d’un montant de 750 000 euros, bonus inclus, pour libérer le technicien portugais, encore sous contrat jusqu’en 2027 avec l’USLD.

Le coach de 45 ans succédera à Antoine Kombouaré, écarté fin mai après une nouvelle saison terne (13e de Ligue 1). Castro a signé pour deux ans avec le club de Waldemar Kita, accompagné de son staff complet : José Costa, Rui Cunha, Francisco Calvete (performance) et Faouzi Amzal (gardiens).

Une ascension express depuis la réserve de Benfica

Luis Castro est arrivé dans l’anonymat en septembre 2023, en provenance de la réserve du Benfica Lisbonne. À son arrivée, Dunkerque était en grande difficulté en Ligue 2, en lutte pour son maintien. Moins de deux ans plus tard, il laisse le club dans une position tout autre.

Sous sa houlette, l’USLD a terminé 4e de Ligue 2 cette saison, manquant de peu la montée après une défaite sur le fil en barrage contre Metz (0-1). En parallèle, son équipe a signé un parcours héroïque en Coupe de France, éliminant successivement Auxerre, Lille et Brest, avant de faire douter le PSG en demi-finale (défaite 2-4 après avoir mené 2-0).

L’ASSE croisera une autre version de l’USLD

Pour l’AS Saint-Étienne, qui retrouvera Dunkerque en 2025-2026, le départ de Luis Castro n'est pas anodin. Reste toutefois à savoir si l'âme et la philosophie imprimées par le technicient portugais survivront à son départ.

Il semblerait toutefois qu'avec la perte de son coach emblématique, Dunkerque entre dans une nouvelle ère. Le timing est d’autant plus cruel pour l’USLD que Castro avait prolongé son contrat jusqu’en 2027 en janvier dernier. Un signal fort qui n’a pas suffi à le retenir devant l’appel de la Ligue 1.

Nantes, entre espoir et instabilité chronique

À Nantes, les défis sont nombreux. Le club de la Cité des Ducs reste sur quatre saisons sur cinq passées à lutter pour le maintien, et un record peu enviable de 17 entraîneurs depuis l’arrivée de Waldemar Kita en 2007. L’arrivée de Castro s’inscrit dans une volonté de moderniser l’approche et d’insuffler un projet plus structuré. « Luis Castro a montré qu’il savait faire grandir une équipe, tant sur le plan du jeu que dans la gestion humaine. Son passage à Dunkerque est une référence », glisse un proche du dossier à l’AFP.

Une Ligue 2 toujours plus dense

Avec le départ de Luis Castro, c’est un des plus beaux projets de jeu de la Ligue 2 qui se fragilise. Du côté de l’ASSE, en quête de montée immédiate après la descente, personne ne se plaindra de voir s'affaiblir un concurrent sérieux. La Ligue 2 version 2025-2026 s’annonce toutefois relevée. L'ASSE doit malgré tout pouvoir y faire bonne figure afin de retrouver l'élite dans la saison 2026/27 !