Suite à cette journée du 24 juin 2025, marquée par la rétrogradation de l’OL en Ligue 2 et de l’AC Ajaccio en National, Romain Molina s’est exprimé via une vidéo YouTube sur les décisions de la DNCG.

Le foot français a connu une nouvelle saison assez haute en rebondissements. La situation de certains clubs s’est avérée de plus en plus précaire à cause notamment de la crise des droits TV. Une crise qui touche tout le monde et qui a contraint la DNCG a quelques sanctions.

Lyon et Ajaccio rétrogradés par la DNCG

Déjà sanctionné cet hiver (rétrogradation conservatoire en Ligue 2, mesures financières), l’OL a vu sa rétrogradation être confirmée ce 24 juin. Malgré une prise de parole où John Textor s’était montré serein, le club rhodanien n’a pas réussi à convaincre la DNCG.

En attente d’un audit dans le cadre d’un possible rachat par Blue Crow Sports Group, Le Havre a obtenu un report de décision et doit fournir les dernières pièces d’ici vendredi . Sa santé financière oscillant autour d’un déficit de 15 millions € dépendra de l’aboutissement de la vente.

Le FC Nantes était évoqué comme club en danger avant son passage. Si les risques étaient moindres par rapport à l’OL, les canaris ont pu passer la DNCG sans encombre comme Monaco et le Paris FC en ce 24 juin.

L’AC Ajaccio a vu la DNCG lui infliger une rétrogradation en National 1. Le club corse annonce un appel dès mercredi via un communiqué.

L’autre club corse de Ligue 2 était également convoqué devant la DNCG. le SC Bastia a subi un encadrement serré de sa masse salariale et des indemnités de mutation.

Il y a quelques jours, la crainte d’une rétrogradation régnait au dessus du Clermont Foot. Finalement, le club auvergnat a réussi a apporter les garanties financières nécessaires pour pouvoir passer la DNCG sans encombre comme le Stade de Reims et Nancy. La montée du club lorrain reste sous réserve de confirmation du statut pro par la LFP.

Bordeaux épargné, Nîmes exclu des compétitions nationales

Les Girondins ont vu leur plan de réduction de dette (de 96 M€ à 24 M€) validé par le tribunal, les maintenant à flot face au risque de liquidation judiciaire. La DNCG s’est ensuite penchée sur la validité de ce plan. Bordeaux a donc vu sa masse salariale être encadrée et évoluera bien en National 2 l’année prochaine.

Enfin le Nîmes Olympique, encore en Ligue 2 lors de la saison 2022-2023, s’est vu être exclu des compétitions nationales. Les crocodiles vont faire appel mais pourraient débuter la saison 2025-2026 en Régional 1.

La DNCG pas assez sévère ?

Romain Molina s’est exprimé suite aux décisions de la DNCG : "Premièrement, je tiens encore à rappeler que la DNCG ne tient pas ses paroles. Puisque rappelez-vous l'interview fracassante de son président, M. Mickler, qui nous avait dit que non, les clubs devraient zéro mettre dans le budget TV et ne pouvait pas annoncer des ventes qu'ils n'avaient pas encore réalisées.

Sous-entendu, il va falloir que les clubs contractent les pertes prévues pour l'année prochaine. Si admettons que tu perds 30 millions, tu dois avoir 30 millions sur tes comptes. En attendant, éventuellement non, on s'en fout, tu dois avoir tes 30 millions. Et c'est là où c'est savoureux, parce que t'as quand même des clubs qui ont des défis structurels. Prenez Reims, en 2023-2024, ils ont un défi structurel de 36 millions. Donc vous imaginez qu'en gros, il va falloir mettre sur un compte cette somme là, prévu pour l'année prochaine.

Mais ce que je préfère, c'est évidemment Nantes. Nantes a annoncé un budget de 50 millions. D'accord, sachant que le budget était à 80. Alors il va falloir qu'on m'explique comment ils vont faire, puisqu'ils ont une masse salariale l'année dernière de 56 millions... Il y a plein de trucs comme ça pour, on va dire, embourber la DNCG, qui, comme d'habitude, ça passe."

Quel problème a l’OL ?

"Donc vous allez me dire, mais l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce qu'il se passe ? Le problème, je vais le rappeler, c'est que John Textor s'est servi de l'Olympique Lyonnais pour les intérêts de son groupe Eagle. L'Olympique Lyonnais a été trait comme une vache, je le dis depuis maintenant très longtemps, Et en fait, il ya plein de millions de l'Olympique Lyonnais qui ont été sortis pour notamment le club de Botafogo. Donc si l'OL aujourd'hui, avant d'avancer une énième théorie du complot que sais-je, c'est que votre propriétaire, il a pris l'argent de l'OL pour l'intérêt de ses autres clubs. C'est-à-dire que c'est l'OL qui a servi de vache à lait, notamment pour Botafogo. C'est tout. Et personne n'a demandé à John Textor de faire Niakate, Mangala 60 millions et toutes ces opérations-là...

Sachant qu'en effet, c'est en qualification avec des champions, c'était très dur. On a demandé que l'argent soit sur le compte de l'OL. Je tiens encore à dire que dans les instances, on ne veut surtout pas que l'OL tombe. C'est comme Bordeaux, on aura le temps d'y revenir un petit peu après. Les gros clubs, on veut qu'ils restent tout en haut. Et ce matin, on me disait, trop gros pour tomber. En gros l'OL, trop gros pour qu'on le fasse tomber. Et avant d'avancer la théorie du complot, oui c'est Nasser, c'est la DNCG. John Textor il a fait allégeance vis-à-vis de Nasser Al-Khelaifi, et depuis qu'il a fait allégeance, à Lyon ils en rigolent même en disant que maintenant les gens de la Ligue, non mais t'inquiètent, tu es maintenant avec les nôtres, l'UEFA pareil. Ce qui montre beaucoup sur, on va dire, la connivence, pour ne pas dire autre chose, dans les instances du football français. Donc maintenant, il ne peut plus accuser le PSG, il ne peut plus accuser la Ligue."

Un besoin de Lyon en Ligue 1 ?

"Une DNCG qui est très permissive avec les clubs. rappelez-vous ce qu'elle a fait pour Sochaux. Rappellez-vous ce qu'elle a fait pour Bordeaux, pour Niort, pour tous ces clubs-là. Elle a été permissive depuis des années et des années et des années. Et en interne, Mickeler, donc président de la DNCG, a déjà dit, dans une réunion, sur un besoin de Lyon en Ligue 1, quand même. Comme Vincent Labrune l'avait dit. Donc il ne peut pas avoir la théorie du complot à ce niveau-là. À un moment donné, tu as mis l'argent sur le compte de l'OL ou pas ? Je crois qu'en cumulé, il fallait à peu près 250, si je ne dis pas de conneries. Parce qu'en fait, tu fais aller ce qu'il fallait cette année-là, et vis-à-vis des pertes de l'année prochaine.

Alors oui, tu as peut-être vendu Cherki, etc. Mais le problème, c'est que si tu n'avais pas récupéré tous ces millions de l'Olympique Lyonnais pour la Galaxy Eagle et tout, tu n'en serais pas là. Donc, à force de traire la vache, à un moment donné, la vache, elle n'a plus trop de lait. Elle n'a plus de lait, elle ne s'est pas qualifiée en Ligue des Champions. Donc évidemment, un appel est possible. Mais là, ça montre encore à tout le monde que l'esbroufe à ses limites."

Le Havre toujours menacé ?

"En parlant d’Esbroufe, on va rester en Ligue 1, le Havre. Donc ils sont venus avec les potentiels repreneurs, Blue Crow. Ces gens-là, ils ont des intérêts dans les Émirats. Je pense que j'en ferai une vidéo spéciale… Ils ont fait d'autres trucs. C'est le beau jeu, on va dire ça comme ça, il y en a qui vont me dire c'est le capitalisme du foot, ok. Bon, moi j'ai quand même un peu de mal. Dans le même temps, le Havre, Volpe, le président, qui il y a des années disait on va aller aux ligues des champions, hein. Volpe, qui réclamait encore 40 millions pour son club cet hiver. Là, il faut mettre au moins 15 millions d'un coup. C'est ça, je tiens à rappeler les gens qui dirigent le football français. Donc on verra, il y a un sursis à statuer."

Ajaccio pourrait descendre plus bas ?

"Pareil dans les doux rêveurs Ajaccio. Donc on a eu la conférence de presse avec un potentiel repreneur espagnol, je crois que c'est toujours pas signé, il apporte une garantie notariale de 20 millions. Bah pareil, il faut l'argent sur le compte, t'as demandé, il le met pas. Parce qu'en fait le trou, et je vous l'annonce depuis un moment, il est pas de 9, hein, évidemment c'est plus de 12, il devrait prévoir les pertes dans les suivantes, donc t'arrive quasiment à 20 briques. Qui va mettre 20 briques à Ajaccio ? Donc je ne sais pas si Ajaccio va repartir même en national 1"