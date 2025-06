La Direction technique nationale a dévoilé les résultats de son évaluation annuelle des centres de formation. Si Rennes, Paris et Monaco dominent, où se situe l’ASSE dans ce classement stratégique ?

Chaque saison, la FFF et sa Direction technique nationale (DTN) passent au crible les centres de formation des clubs professionnels selon cinq critères clés : professionnalisation, temps de jeu en équipe première, sélections nationales, réussite scolaire et représentation européenne. Cette année, ce sont 33 clubs — dont 18 de Ligue 1, 11 de Ligue 2 et 4 du National — qui ont été évalués.

Les meilleurs élèves ? Rennes, avec une impressionnante moyenne de 4,60 étoiles, suivi par le Paris Saint-Germain (4,53) et l’AS Monaco (4,08). Ces clubs confirment leur capacité à allier performance sportive et formation d’excellence. Et derrière ce podium, d’autres structures comme Lyon, Toulouse ou encore Le Havre tirent aussi leur épingle du jeu.

L'ASSE dans le ventre mou

Pour l’AS Saint-Étienne, qui figure officiellement parmi les clubs de Ligue 1 pour la saison 2024-2025, le résultat reste discret. Si les données chiffrées précises de son évaluation ne sont pas publiques, l’ASSE ne figure pas parmi les dix meilleures structures de l’élite selon la notation globale. Cela confirme une certaine stagnation du centre forézien, à rebours de son glorieux passé formateur.

Malgré la remontée en Ligue 1, Sainté peine encore à rivaliser avec les standards actuels du haut niveau en matière de formation. L’absence notable de jeunes issus du centre dans l’effectif professionnel, conjuguée à une faible représentation dans les sélections nationales ou européennes, en dit long sur la nécessité de relancer une dynamique ambitieuse.

Un signal d’alerte pour la politique sportive du club

Alors que le club a longtemps été une référence dans la formation (Gomis, Ghoulam, Zouma ou Saliba), les dernières générations peinent à éclore au plus haut niveau. En cause, une stratégie parfois floue, un manque d’investissement ciblé et une concurrence accrue.

L’heure est donc à la réorganisation. Le projet Kilmer va dans ce sens, mieux accompagner les jeunes sur le plan scolaire et mental, intégrer plus rapidement les talents dans le groupe pro : voilà les leviers à activer pour espérer revenir parmi les meilleurs. L’évaluation de la DTN doit être perçue comme une base, mais surtout comme un levier de progrès.