Brice Maubleu s'est présenté en conférence de presse ce samedi, à la veille da la réception de Marseille à Geoffroy-Guichard en Coupe de France. Le gardien de l'ASSE arrivé cet été en provenance du Grenoble Foot 38, s'apprête à connaître sa première titularisation avec le maillot Vert. Voici ses propos, choisis et retranscris par la communication du club.

Brice Maubleu (gardien de l'ASSE) : "Il était déjà prévu avec Olivier Dall’Oglio que je joue cette rencontre. Gautier (Larsonneur) a aussi besoin de couper un peu. Je suis venu ici pour jouer des matches dans ce stade mythique. Le dernier à Geoffroy-Guichard était avec un autre maillot. Il y a un peu d’excitation effectivement mais je sais la gérer. Je reste focus sur mon match."

"Je suis le numéro 2, c'était clair en venant d'ici"

"Je suis le numéro 2, c’était clair en venant ici. C'est une décision que j'ai prise en signant pour l'ASSE. Je travaille dur toute la semaine pour faire en sorte que Gautier (Larsonneur) soit le plus performant le week-end et j’essaie de poser un maximum de problèmes à nos attaquants à l'entraînement pour les faire progresser. Je veux montrer aux jeunes la bonne voie. Je ne triche pas, je fais tout le temps mon maximum."

Brice Maubleu salue les dirigeants et Olivier Dall'Oglio

"Quand un entraineur part, c'est forcément une semaine différente, parce qu'on a tous une part de responsabilité, car ce sont nous, les cadres sur le terrain. Je trouve d'ailleurs que les dirigeants ont fait quelque chose de bien en permettant à Olivier Dall’Oglio de venir nous saluer avant son départ. J’avais rarement vu ça dans mes clubs précédents. Bravo aux dirigeants et bravo à Olivier pour le travail qu’il a effectué.

"Concernant la préparation, entre le match de Toulouse joué vendredi, la semaine dernière et Marseille qu'on affrontera demain (dimanche), on a eu une semaine plus longue que d'habitude. On a eu le temps de travailler, notamment moi, sur les sorties de balle avec la défense."

"S'il faut passer par les pénaltys pour aller au tour suivant, on ira"

"On a joué Marseille il y a deux semaines, on a vu qu’ils étaient largement au-dessus. On ne veut pas refaire le même match. Les matchs de Coupe sont des matches différents. On est sur une série de trois défaites. Il faut vite sortir de cette spirale. Il faut montrer de quoi on est capables et tout donner pour relancer la machine. Emmener l’OM aux tirs au but ? Ce n'est pas le scénario idéal, mais l’objectif est de passer, s’il faut passer par là pour aller au tour suivant, on ira."