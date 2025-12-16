L'AS Saint-Étienne vient de boucler sa première partie de saison. Comptablement, l’ASSE n’est pas parfaitement dans les clous. Pire, le jeu produit n’est pas à la hauteur des ambitions affichées par les dirigeants. Le mercato ouvrira ses portes le 1ᵉʳ janvier et représente l’un des leviers que la direction compte activer pour relancer la dynamique.

Si l’ASSE reste largement dans la course à la montée, les derniers résultats ne sont pas satisfaisants. Rarement convaincants, les Verts ont souvent été sauvés par des exploits individuels, masquant un manque de progression collective. Le match nul face à la lanterne rouge Bastia (2-2) n’a rien arrangé. Au contraire.

Du côté des dirigeants, il est hors de question de rater la montée. L’image de Kilmer Sports Ventures, déjà écornée par la relégation, ne supporterait pas un nouvel échec. Un second revers consécutif serait catastrophique pour le projet.

Si Eirik Horneland est observé de près, il conserve la confiance relative de ses supérieurs, qui ne souhaitent ni se désavouer ni céder à la panique. Mais le mercato sera capital pour inverser la tendance.

Priorité : un vrai milieu défensif

Depuis l’été dernier, l’ASSE scrute le marché des milieux défensifs. L’échec du dossier Pierre Ekwah a laissé des traces. Depuis, les dirigeants veulent recruter une sentinelle, capable d’apporter du volume physique, de la qualité technique et de s’inscrire dans la durée.

L’objectif : trouver un profil Ligue 1, pour être performant dès maintenant et accompagner le club si la montée se confirme.

Ivan Gazidis et son équipe auront les moyens financiers de leurs ambitions. L’argent ne devrait pas être un frein, mais convaincre des joueurs de rejoindre un club de Ligue 2 sans garantie de montée ne sera pas simple.

D’autres renforts attendus à l'ASSE

Outre la sentinelle, l’ASSE espère également l’arrivée d’un latéral gauche. Lassana Traoré, souvent blessé, n’a pas réussi à concurrencer Ebenezer Annan.

Autre piste à l’étude : un défenseur central gaucher pour épauler Mickaël Nadé, qui enchaîne les matchs sans véritable doublure.

Enfin, un milieu plus créatif pourrait également débarquer. Si aucun contact n’a encore été noué avec Enzo Bardeli, la cellule de recrutement ne s’interdit pas un "coup" pour densifier l’entrejeu.

Des départs nécessaires

Dans le sens des départs, plusieurs mouvements sont attendus. Yvann Maçon doit trouver une porte de sortie, comme Dylan Batubinsika, absents des plans d’Horneland et de l'ASSE.

D’autres joueurs, moins utilisés, pourraient être prêtés pour aller chercher du temps de jeu ailleurs.

La situation de Pierre Ekwah pourrait également être réglée si un compromis est trouvé. Trois équipes seraient sur les rangs, dont Udinese et les Glasgow Rangers.

Enfin, les cas Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin seront scrutés. Les deux joueurs conservent une belle cote sur le marché et feront l’objet de convoitises. L’ASSE reste exigeante financièrement, preuve d’une volonté relative de les conserver, sauf offre impossible à refuser.

Encore un mercato hivernal actif pour l'ASSE

Le mercato d’hiver s’annonce très animé dans le Forez. Avec un effectif dense mais encore déséquilibré, des carences à combler, des jeunes à lancer, et une montée à aller chercher coûte que coûte, l’ASSE devra frapper juste… et vite.