Avec 25 buts encaissés en 17 journées, la défense de l’ASSE symbolise les difficultés de constance des Verts cette saison. Entre blessures, suspensions et ajustements tactiques, Eirik Horneland n’a jamais pu installer une arrière-garde stable. Un casse-tête permanent qui pèse lourd dans le bilan défensif stéphanois.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 17 journées de championnat, l’AS Saint-Étienne a déjà encaissé 25 buts. Seuls Amiens (26) et Guingamp (30) font pire. Un total élevé qui ne peut pas être analysé sans prendre en compte le contexte. La défense stéphanoise a été décimée tout au long de la première partie de saison. Les absences se sont enchaînées. Les automatismes n’ont jamais eu le temps de s’installer.

Résultat : Eirik Horneland a dû bricoler. Beaucoup. Le technicien norvégien a aligné pas moins de 10 défenses différentes en Ligue 1, sans compter les essais en Coupe de France. Un chiffre révélateur du manque de continuité. Difficile, dans ces conditions, d’obtenir une solidité collective durable.

Pourtant, certaines associations ont montré des signes très encourageants. La défense Annan-Nadé-Lamba-Ferreira, alignée à trois reprises, affiche un bilan parfait : trois victoires, aucun but encaissé. Une rareté cette saison. Même constat, ou presque, pour Annan-Nadé-Bernauer-Ferreira, avec deux succès en trois matchs et seulement trois buts concédés.

Mais ces séquences positives n’ont jamais pu s’inscrire dans la durée.

Une instabilité défensive qui coûte cher à l’ASSE

Au fil des semaines, les combinaisons se sont multipliées. Certaines ont tenu. D’autres beaucoup moins. La paire Annan-Nadé-Lamba-Bernauer a par exemple encaissé cinq buts en trois rencontres de championnat, malgré deux victoires. D’autres essais ont été plus compliqués, comme la défense Annan – Nadé – Batubinsika-Ferreira, battue avec quatre buts encaissés contre Annecy.

Même en Coupe de France, Horneland a dû innover. Face à Quetigny, une nouvelle ligne défensive a vu le jour : Appiah-Pedro-Nadé-Makhloufi. Un symbole de plus du bricolage imposé par les circonstances.

Ce grand turn-over empêche la construction d’automatismes. Les appels sont moins bien couverts. Les relances manquent de précision. Les replacements sont parfois approximatifs. Autant de détails qui, à ce niveau, se paient cash.

Un autre constat saute aux yeux : la défense “type” voulue par Horneland n’a jamais été alignée. Le quatuor Ferreira – Lamba – Bernauer – Annan, imaginé comme référence au début du championnat, n’a encore jamais pu évoluer ensemble en compétition officielle. Un vrai frein dans le projet de jeu.

Nadé, pilier d’une défense décimée

Dans ce chaos défensif, un homme se détache : Mickaël Nadé. Le défenseur central est le joueur le plus utilisé de l’effectif défensif, avec 1602 minutes toutes compétitions confondues. Un volume impressionnant, qui illustre son rôle central dans le dispositif stéphanois.

Derrière lui, Annan (1276 minutes) et Ferreira (945 minutes) complètent le podium. Bernauer suit de près. À l’inverse, certains joueurs n’ont été utilisés que ponctuellement. Traoré n’a joué que cinq minutes. Stojkovic à peine plus d’une heure.

Cette répartition inégale témoigne d’un effectif déséquilibré par les aléas physiques. Et tant que la défense type ne pourra pas enchaîner, l’ASSE restera fragile derrière. L’enjeu de la seconde partie de saison est clair : enfin trouver de la stabilité.