Absent face à Carouge, Lucas Stassin pourrait disputer ses premières minutes ce samedi contre Troyes. Un retour attendu alors que l’attaque stéphanoise est en pleine recomposition.

Le secteur offensif de l’ASSE vit un été mouvementé. Après le départ de Ibrahima Wadji en fin de contrat et le transfert de Ibrahima Sissoko au VfL Bochum, c’est désormais l’incertitude autour de Lucas Stassin qui inquiète les supporters. L’attaquant belge a récemment déclaré : « On verra ce qui va se passer. ».Cela laisse planer le doute sur son avenir dans le Forez.

Une attaque stéphanoise décimée

Lors du premier match de préparation face à l’Étoile Carouge FC (victoire 3-1), Djylian Nguessan était titularisé à la pointe de l’attaque. Sorti sur blessure dès la première période, il a été remplacé par Augustine Boakye. Ce dernier a donc été repositionné dans un rôle plus axial. Une situation délicate pour Eirik Horneland, privé de solution offensive de métier.

Lucas Stassin prêt pour ses premières minutes ?

Bonne nouvelle néanmoins. Lucas Stassin semble se rapprocher d’un retour sur les terrains. Le joueur était bien présent à l'entraînement collectif ce lundi. C'est ce que montrent les images publiées sur le site officiel du club. Opéré du pied début juin, le jeune buteur a été ménagé jusqu’ici. Cependant, sa montée en puissance pourrait coïncider avec la rencontre de ce samedi 12 juillet, face à l’ESTAC Troyes. Présent en tribunes à Andrézieux pour soutenir ses coéquipiers, il continue d’afficher un comportement exemplaire, fidèle à l’état d’esprit du groupe.

Sa présence dans le groupe pour ce deuxième match de préparation n’est pas encore officielle. Pour autant, celle-ci est envisageable. Une entrée en jeu, même limitée, marquerait un premier pas important vers une reprise complète. Au sein de l'effectif actuel, sa place semble plus cruciale que jamais.

Le flou autour de son avenir complique la stratégie

Malgré les signaux positifs sur le plan physique, le dossier Lucas Stassin reste sensible. Toujours suivi par plusieurs clubs européens, notamment en Bundesliga et en Ligue 1, le Belge est au centre de toutes les attentions. Le retrait de West Ham du dossier a un temps rassuré, mais l’ASSE campe sur une position claire : le joueur ne partira qu’en cas d’offre exceptionnelle.

Avec ses 12 buts et 5 passes décisives la saison dernière, Stassin est considéré comme un élément-clé du projet porté par Horneland. Le coach norvégien compte sur lui pour animer l’attaque et souhaite encore le convaincre de rester. Le voir fouler la pelouse face à Troyes serait à la fois un signal fort pour le groupe… et un test important pour évaluer sa condition.