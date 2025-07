La nouvelle saison de Ligue 2 se rapproche à grands pas. En attendant, les dirigeants stéphanois se préparent et affinent l’effectif d’Eirik Horneland. Des départs et des arrivées sont encore prévus dans les semaines à venir. Point sur la situation du mercato de l’ASSE.

Avant de se renforcer, l’ASSE devait impérativement dégraisser un effectif surchargé. De nombreux départs sont d’ores et déjà actés. Mahmoud Bentayg a rejoint Zamalek suite à la levée de l’OA. Pierre Cornud est retourné au Maccabi Haïfa (900.000 €) et Ibrahim Sissoko, libéré, a rejoint Bochum. À cela s’ajoute une liste bien garnie de fins de contrat non renouvelés : Anthony Briançon (Pau), Yunis Abdelhamid (FAR), Louis Mouton (Angers), Ibrahima Wadji, Léo Pétrot, Boubacar Fall. Neuf départs actés avant la mi-juillet. Une réussite qui devra se poursuivre.

Départs : plusieurs dossiers à régler

Trois dossiers restent prioritaires dans le sens des départs. Selon nos informations, Dylan Batubinsika se rapproche de la sortie et pourrait quitter l’ASSE dans les jours à venir. Lamine Fomba a également des touches. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain espère rebondir à 27 ans. Deux départs bien engagés qu’il faudra confirmer. Enfin, Yvann Maçon se trouve lui aussi sur le départ. En vacances après avoir défendu les couleurs de la Guadeloupe, le latéral polyvalent n’entre pas dans les plans d’Eirik Horneland. Reste à savoir s’il trouvera preneur d’ici fin août.

Mercato : l’ASSE va poursuivre ses investissements

Les dirigeants stéphanois ne comptent pas végéter en L2 et le démontrent en ce début de mercato. Ils souhaitent s’appuyer sur l’effectif déjà en place tout en affinant un secteur défensif défaillant. Pour autant, le board de l’ASSE voit plus loin que la remontée en L1 et souhaite miser sur des joueurs à fort potentiel. C’est dans ce contexte qu’ils ont bouclé en toute discrétion l’arrivée de Chico Lamba.

L’ASSE observe le joueur depuis de longues semaines. Avant même sa participation à l’Euro U21 avec le Portugal, les dirigeants stéphanois avaient placé son nom en haut de la pile. Volontairement très discrets pour ne pas se faire couper l’herbe sous le pied, ils sont parvenus à convaincre le joueur grâce à l’ambition du projet de l’ASSE. Ce n’était pas gagné initialement, vu les intérêts qu’avait Chico Lamba. L’international Espoirs portugais a été officialisé ce lundi après avoir signé ce dimanche midi. Il devrait colmater une défense trop souvent craquelée la saison dernière.

Deux latéraux à venir

Autre dossier chaud : le poste de latéral. À gauche, le départ de Pierre Cornud et la non-prolongation de Léo Pétrot laissent un poste sans spécialiste confirmé. Un renfort est attendu pour ce couloir. On nous confie que l’ASSE avance et négocie actuellement pour disposer d’une nouvelle force vive avant le prochain stage des Verts.

Côté droit, on espère également une recrue dans les semaines à venir. Dennis Appiah jouera l’intérim en attendant et aura un rôle important dans l’encadrement du groupe cette saison.

L’attente Pierre Ekwah

Au milieu de terrain, l’ASSE est pourvue. Les Verts ont bien levé l’option d’achat de Pierre Ekwah, mais la situation est aujourd’hui complexe. Pour l’heure, les Verts ont de quoi débuter la saison. Suivant l’évolution du dossier, un milieu de terrain défensif pourrait rejoindre les rangs d’Eirik Horneland.

Une attaque à affiner pour les Verts

Enfin, l’ASSE reste sur ses positions concernant Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. L’objectif est de les conserver. Sauf offre importante, ils resteront. C’est en tout cas la volonté de la direction qui compte bien montrer à tout le monde – dont les deux concernés – que le projet restera ambitieux même en Ligue 2.

À la pointe de l’attaque, suite aux départs d’Ibrahima Wadji et d’Ibrahim Sissoko, un attaquant pourrait venir compléter le groupe. La blessure de Djyllian N’Guessan, touché aux ischios, ne fait que renforcer cette idée.

Si l’ASSE a déjà bien avancé son mercato, plusieurs chantiers restent à mener. Mais les dirigeants montrent ces dernières semaines qu’ils sont prêts à renforcer effectif, staff et organigramme. Et ce n’est que le début.