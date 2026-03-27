L’ASSE continue de miser sur sa formation avec la signature d’Eden Linganzi. Le jeune talent offensif incarne l’avenir des Verts et s’inscrit déjà dans une histoire familiale forte au club.

L’AS Saint-Étienne poursuit son travail de fond. Le club ligérien vient d’enregistrer la signature d’Eden Linganzi, jeune joueur évoluant actuellement avec les U14. Formé à la préformation, il franchit une nouvelle étape logique dans son parcours.

Formé à l'ASSE puis passé brièvement par l’OGC Nice, le jeune offensif est revenu dans le Forez. Un choix fort, qui témoigne de son attachement au club et de la confiance accordée par les éducateurs stéphanois. Sur le terrain, Linganzi séduit par sa technique et sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres.

Mais au-delà du sportif, cette signature possède une dimension symbolique forte.

Une histoire de famille chez les Verts

Le nom Linganzi n’est pas inconnu du côté de l’ASSE. Amine Linganzi, ancien milieu franco-congolais, a porté le maillot des Verts à quatre reprises lors de la saison 2008-2009. Formé au club, il incarne parfaitement l’ADN stéphanois.

Aujourd’hui, c’est son fils qui prend le relais.

Sur ses réseaux sociaux, Amine Linganzi n’a pas caché son émotion après la signature du contrat aspirant de son fils. Il a notamment évoqué un moment fort, marqué par la présence de Jean-Philippe Primard, figure emblématique de la formation stéphanoise :

"20 ans après, je me retrouve avec mon fils et mon ancien entraîneur, Jean-Philippe Primard. Qui l’eut cru ? Félicitations mon fils pour ton contrat avec notre club de cœur💚 Ce n’est qu’un début, la route est longue et semée d’embûches, mais Dieu est là pour t’accompagner."

Un message chargé d’émotion. Il souligne la transmission entre générations et la force du lien entre le club et ses anciens joueurs.

ASSE : Une nouvelle génération à suivre de près

Avec Eden Linganzi, l’ASSE confirme sa volonté de s’appuyer sur ses jeunes talents. Le club travaille activement à reconstruire un projet basé sur la formation, un pilier historique des Verts.

À seulement 14 ans, le chemin reste long. Mais les premiers signaux sont positifs. Son parcours, sa progression et son environnement familial offrent des garanties intéressantes.

Dans un contexte où l’ASSE cherche à retrouver son identité, ce type de profil a toute son importance. Les supporters le savent : les plus belles histoires stéphanoises commencent souvent au centre de formation.

Et celle d’Eden Linganzi pourrait bien ne faire que commencer.