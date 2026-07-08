L'été stéphanois ressemble de plus en plus à un déménagement. Après les dossiers Stassin, Davitashvili, Ekwah, Boakye, Nadé et Moueffek, un nouveau nom s'ajoute à la liste des partants potentiels : Irvin Cardona.

Il n'y a pas d'urgence dans ce dossier. Irvin Cardona dispose encore de deux années de contrat avec l'ASSE, ce qui met le club en position de force si une offre arrive et le joueur en position confortable si rien ne se passe. La direction stéphanoise n'est pas demandeuse, mais elle n'est pas non plus fermée. Le principe est le même que pour les autres dossiers chauds de cet été : oui à un départ, mais pas à n'importe quel prix.

Transfermarkt évalue l'ailier à 2,5 millions d'euros. Une cote accessible pour des clubs étrangers habitués à faire leurs emplettes sur le marché français, où les prix restent souvent inférieurs aux standards des grands championnats européens. À ce tarif, Cardona peut intéresser sans faire exploser les budgets, et son profil, un ailier capable d'évoluer des deux côtés avec une bonne vitesse de pointe et une expérience internationale sérieuse, a du marché.

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Mercato ASSE : Un changement d'agent, signal discret mais significatif

Irvin Cardona a d'ailleurs récemment changé d'agent. Dans le football professionnel, ce type de mouvement précède rarement un été de tout repos. Un nouveau représentant, c'est souvent une nouvelle stratégie, de nouveaux contacts activés, et une volonté de relancer sa valeur sur le marché. Rien n'est acté, mais le signal est là.

Selon les derniers échos, la saison qui vient de s'achever a été usante pour lui. Une Ligue 2 physiquement et mentalement éprouvante, un bilan personnel de Cardona reste en deçà des espoirs placés en lui lors de son arrivée. L'ailier passé par Brest, Augsbourg et l'Espagnol Barcelone dispose d'un bagage qui vaut mieux que ce qu'il a montré ces derniers mois au Forez. Un nouveau contexte pourrait lui rendre des couleurs.

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Une liste qui s'allonge, un projet à reconstruire

Cardona s'ajoute donc à une liste qui donne le vertige : Stassin, Davitashvili, Ekwah, Boakye, Nadé, Moueffek, Miladinovic, Annan. Si tous ces départs se concrétisaient dans les semaines à venir, l'ASSE ne serait plus du tout la même équipe que celle qui a failli monter au printemps. Ian Cathro hériterait d'un groupe profondément remanié, avec ses propres recrues et peu de continuité avec l'effectif précédent.

C'est à double tranchant. D'un côté, les ventes génèreraient des liquidités précieuses pour renforcer le projet et une nouvelle fraicheur mentale. De l'autre, la cohésion d'un groupe se construit dans la durée, et commencer une saison de Ligue 2 aussi relevée avec un effectif entièrement redessiné comporte ses propres risques. Pour Cardona, la décision appartient encore aux prochaines semaines.

Source : Peuple Vert