Malgré un effectif réduit à 14 joueurs de champ (six jeunes ont déjà été envoyés en réserve), Eirik Horneland, coach de l'ASSE, reste serein et offensif à l'approche de la reprise de la Ligue 2, prévue le 8 août.

Le coach norvégien de l’AS Saint-Étienne a retrouvé ses joueurs ce jeudi pour une séance légère mais concentrée sur le ballon. Si le groupe était encore très restreint — seulement 14 joueurs de champ accompagnés de trois gardiens — cela n’a pas empêché Eirik Horneland d’afficher un discours positif et volontaire. « On a le temps de monter en puissance », a-t-il glissé à l’issue de la séance, visiblement satisfait du contenu et de l’implication des présents.

Pour le technicien stéphanois, cette reprise à effectif réduit n’est pas un frein. Bien au contraire : elle permet de poser les premières pierres de la méthode Horneland, basée sur l’intensité, la rigueur et le jeu. Une approche qu’il entend bien affiner au fil des prochaines semaines.

Une reprise progressive pour les absents

L’absence de plusieurs joueurs s’explique par des retours programmés en décalé. Le staff médical et technique a prévu une montée en charge progressive pour certains éléments encore en phase de récupération ou de retour de prêt.

Dès le 26 juin, Horneland pourra s’appuyer sur des renforts attendus : Ben Old, Dylan Batubinsika, Djylian N’Guessan, Luan Gadegbeku, Paul Eymard et Nadir El Jamali sont tous attendus pour intégrer le groupe professionnel selon les informations du Progrès. À cela s’ajoute un renfort de taille : Lucas Stassin, de retour de blessure, devrait aussi faire son retour à cette date.

Un effectif qui commencera donc à prendre forme à mesure que les jours passent, pour permettre au coach d’appliquer son projet de jeu avec un maximum de cohérence et de concurrence interne.

Objectif 8 août pour la reprise de l'ASSE

Avec encore près de sept semaines avant la reprise officielle du championnat de Ligue 2 (le 8 août), l’ASSE dispose d’un calendrier idéal pour peaufiner ses automatismes et intégrer ses recrues et jeunes talents.

Horneland l’a clairement exprimé : la priorité est de bâtir un groupe compétitif, engagé et prêt physiquement dès la première journée. Cette préparation estivale sera donc cruciale pour poser les bases de la saison, dans un club qui vise clairement la remontée.

Avec un effectif encore en construction, les prochaines semaines s’annoncent décisives pour évaluer les besoins au mercato, tout en intégrant progressivement les jeunes prometteurs du centre de formation. Le message est clair : place au travail, à la cohésion et à une exigence de tous les instants.