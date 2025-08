Entre tensions grandissantes et contrats verrouillés, l’ASSE fait le choix de la fermeté. Davitashvili, Ekwah… faut-il forcer les joueurs à rester contre leur gré ? Retour sur une stratégie risquée, aux exemples récents et concrets.

L’AS Saint-Étienne attaque la saison avec deux joueurs majeurs… mais absents. Zuriko Davitashvili et Pierre Ekwah, tous deux encore sous contrat, souhaitent quitter le club, tandis que les dirigeants, eux, refusent catégoriquement d’ouvrir la porte à une vente à perte.

Zuriko Davitashvili, auteur de 9 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, fait partie des rares satisfactions offensives du dernier exercice. À 24 ans, il estime avoir prouvé sa valeur et vise plus haut que la Ligue 2. Le Géorgien est suivi par Bologne, Rennes, Everton, Mönchengladbach ou encore le FC Séville.

Problème : l’ASSE n'est pas favorable à l'idée d'un départ. Le Géorgien est sous contrat jusqu'en 2028. En coulisses, le joueur commence à perdre patience : il aurait refusé d’entrer en jeu contre le Paris FC, puis contre Cagliari. L’éventualité d’un clash ouvert grandit à mesure que le mercato avance.

Ekwah : un contrat activé… mais pour quel résultat ?

Autre cas délicat : Pierre Ekwah, milieu de terrain de 23 ans, arrivé en prêt l’an dernier depuis Sunderland. L’ASSE a levé son option d’achat pour environ 6 M€, convaincue par ses prestations solides. Mais selon son entourage, le joueur n’aurait pas été informé de cette décision, ce que réfute le club stéphanois.

Depuis la levée de cette clause, Ekwah n’a jamais repris avec le groupe professionnel. Le club, de son côté, reste inflexible. Il est sous contrat jusqu’en 2028, et il est hors de question de le libérer gratuitement. La possibilité de l’envoyer en réserve est même évoqué s’il refuse de réintégrer le groupe.

Les options évoquées sont restreintes. Un retour forcé, une négociation salariale (jugée peu probable), ou un prêt de dernière minute… à condition qu’un club accepte les conditions financières de l’ASSE. Des clubs comme le Betis Séville, Ipswitch, Braga ou l’Espanyol ont sondé le dossier. À suivre... Cependant de telles situations sont-elles déjà arrivée à l'ASSE ou avec d'autres clubs ? Comment cela s'est-il terminé ?

2023 : le précédent Nkounkou à l'ASSE

Le cas Nkounkou, à l’été 2023, sert de précédent relativement parlant. L'AS Saint-Etienne avait décidé de lever son option d'achat en juin 2023, en même temps que celle de Mathieu Cafaro. Le latéral était alors engagé avec l'ASSE jusqu'en 2026. Mais, ce dernier souhaitait rejoindre un nouveau challenge... Celui de la Bundesliga. Le club allemand de Francfort s'est manifesté. Mais l’ASSE, alors ambitieuse pour la montée, a bloqué le transfert dans un premier temps. Résultat : un joueur frustré, qui a seulement joué contre QRM lors de la troisième journée de Ligue 2… avant un transfert quelques semaines plus tard.

L'ASSE a finalement bien réussi son coup, puisque le joueur acheté 2 millions d'euros est parti pour un total de 7,5 millions d'euros. Pour combler ce départ, l'ASSE a fait venir dans la précipitation Mahmoud Bentayg. Un transfert fait dans la précipitation. Cela n'aura finalement jamais vraiment pris.

Aujourd'hui, la donne est différente. L'ASSE a les moyens financiers pour imposer son autorité.

D’autres exemples en France et en Europe

Il existe bien d'autres exemples dans le monde du football. En voici quelques-uns déjà biens connus

Didier Ndong (Sunderland, 2018)

En 2018, après la relégation de Sunderland en League One, Didier Ndong refuse de se présenter à la reprise afin de forcer un départ. Malgré un accord entre Sunderland et le Torino, ses exigences salariales bloquent le transfert. Le joueur reste absent tout l’été, provoquant la colère des supporters, notamment après une photo polémique publiée depuis un complexe de vacances. Le club décide de suspendre son salaire, puis finit par le licencier. Un accord à l’amiable sera trouvé en octobre, sans véritable compensation pour Sunderland. Ndong rejoindra Guingamp en décembre 2018.

Mohamed Bamba (Lorient, 2024)

Mohamed Bamba débarque en Bretagne en janvier 2024. Il s'impose immédiatement chez les Merlus. 14 titularisations, 8 buts, 3 passes décisives. De quoi voir sa cote exploser. Lorient est relégué en L2. Mais hors de question de brader leur trouvaille. Ils en demandent 10 à 15 millions. En partance pour l'Espagne, aucun accord ne sera trouvé. Il reste finalement à Lorient. Mais peinera à confirmer. Seulement 10 titularisations. Des pépins physiques. Bilan : 3 buts en Ligue 2. Il est toujours sous contrat avec les Merlus et retrouvera la Ligue 1 cette saison.

Ademola Lookman (Atalanta, 2025)

Autre cas actuel, celui de Lookman. Le bras de fer entre Ademola Lookman et l’Atalanta s’intensifie. Refusant l’offre de 42 M€ + bonus de l’Inter, le club a déclenché la colère de son attaquant nigérian. Ce dernier était absent sans justification à la reprise de l’entraînement. Lookman, souhaite rejoindre un club de premier plan. Le directeur général Luca Percassi affirme que seul le club décidera. Entre non-respect d’engagements et absence volontaire, la situation se tend. Une rupture semble inévitable, à moins d’un revirement express de l’Atalanta ?

Faut-il vraiment bloquer ses joueurs ?

Contractuellement, l’ASSE est dans son droit. Un joueur sous contrat est lié au club, et la direction peut exiger une indemnité à la hauteur de sa valeur.

Mais sportivement, le risque est réel. Un joueur démobilisé peut freiner une dynamique collective. Pire : dans un vestiaire, cela peut créer des tensions. Et côté financier, un joueur qui refuse de jouer… vaut moins au prochain mercato. Cependant, le joueur se doit également d'honorer son contrat. S'il ne joue pas, sa valeur baisse, et par conséquent, il lui sera plus difficile de retrouver un club la saison suivante. Avec peu ou pas de temps de jeu, il est souvent difficile de trouver un club du niveau souhaité par le joueur et le salaire qui va avec.. D'une part puisque son comportement peu freiner, mais aussi, car son niveau de jeu après une saison blanche est incertain.

Le club mise sur sa nouvelle autorité avec Kilmer Sport, bien décidé à ne pas subir le marché. Un message envoyé au vestiaire, aux agents et aux concurrents. Mais cette posture peut aussi prolonger des situations de blocage au détriment du projet sportif.

Conclusion : une stratégie à double tranchant pour l'ASSE

L’ASSE affiche ses ambitions : remonter en Ligue 1 dès cette saison. Pour cela, elle veut garder ses meilleurs éléments. Mais entre les volontés de départ, les tensions internes et les risques d’implosion, chaque jour de silence peut rapprocher un peu plus du point de rupture.

Davitashvili et Ekwah sont deux actifs majeurs, mais aussi deux dossiers sensibles. Le mercato est encore long. La direction devra choisir entre affirmer son autorité… ou trouver une porte de sortie pour ne pas compromettre l’équilibre du vestiaire.