Clap de fin amer pour l’AC Ajaccio. Relégué administrativement, le club corse a décidé de ne pas saisir le CNOSF. Un choix qui scelle, sauf miracle de dernière minute, la fin d’une époque.

Une rétrogradation… et puis plus rien à Ajaccio

Ce devait être un accident économique, une rétrogradation pour raisons financières comme le football français en a déjà connu. Mais pour l’AC Ajaccio, l’histoire est bien plus grave : aucune saisine du CNOSF ne sera effectuée, selon les dernières informations. Le club corse jette l’éponge et ne disputera donc pas la saison de Ligue 2 2025-2026.

La descente aux enfers d'Ajaccio

Depuis sa relégation sportive de Ligue 1 en 2023, l’ACA ne s’est jamais relevé. Dans les travées de François-Coty, on s’inquiétait déjà des finances, de l’absence de projet, de la difficulté à reconstruire. Les saisons ont passé, les dettes se sont accumulées, les actionnaires ont disparu ou se sont effacés… Et aujourd’hui, Ajaccio n’a même pas les moyens de repartir en National.

Alain Orsoni, figure emblématique du club et président de la holding propriétaire, a tenté de maintenir le navire à flot. Mais les fonds manquent, et l’appel du CNOSF, ultime recours pour sauver sa place dans le monde pro, ne sera même pas tenté. Une décision qui semble définitive.

Une perte énorme pour le foot corse

La Corse perd l’un de ses deux clubs historiques au niveau professionnel. Si Bastia continue de se battre en Ligue 2, Ajaccio sort par la petite porte, lui qui avait pourtant encore affronté l’OM et le PSG en Ligue 1 il y a deux ans à peine.

Cette disparition laisse un vide : plus qu’un club, l’ACA était une institution, une vitrine du football insulaire, un bastion rugueux mais respecté. Et désormais, c’est l’inconnu qui guette. La DNCG doit recevoir l’ACA pour tenter de valider un budget en National. Mais les chances sont minimes. Un dépôt de bilan est clairement envisagé.

Quelles conséquences pour la Ligue 2 ?

Le retrait d’Ajaccio devrait ouvrir la porte au repêchage de l’US Boulogne, battue en barrage par Clermont mais préparée à revenir dans l’antichambre de l’élite. La DNCG a déjà validé son budget, conditionné à un encadrement de la masse salariale.

Un sacré revirement pour Boulogne. Un coup de massue pour Ajaccio. Dans l'attente d'une confirmation, l'ASSE devrait bel et bien se déplacer à Boulogne et non Ajaccio pour le compte de la J3 de Ligue 2.

