Les Stéphanois ont enfin trouvé leurs deux latéraux. João Ferreira et Ebenezer Annan vont rejoindre le Forez et rapidement devenir deux nouveaux joueurs de l’ASSE. Un recrutement attendu dans ce mercato après des mois de véritables difficultés à ces postes.

Les Verts avaient fait des postes de latéraux une priorité dans ce mercato. Le board stéphanois souhaitait apporter du sang neuf dans une défense qui s’est retrouvée à la rue la saison passée. Avec 77 buts encaissés en Ligue 1, l’ASSE a vécu une saison délicate dans l’élite, marquée par une instabilité défensive constante.

Un second Ghanéen dans l’effectif de l’ASSE

L’ASSE accélère en cette dernière ligne droite du mercato. Après de longues semaines de prospection, les dirigeants stéphanois sont sur le point de conclure le transfert d’Ebenezer Annan, latéral gauche ghanéen de 22 ans, en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade. Le joueur est arrivé en France afin de régler les derniers détails de l’opération.

Selon Ghanasoccernet.com, le montant du transfert s’élèverait à 2 millions d’euros, assortis de 500 000 euros de bonus. L’Étoile Rouge conserverait 25 % sur une future revente, avec une clause de rachat fixée à 500 000 €, représentant 15 % de la valeur potentielle. Le Progrès rapporte que la signature pourrait être officialisée très rapidement.

Formé à Bologne, Annan s’est affirmé ces deux dernières saisons en Super Liga serbe. Latéral gauche de formation, il se distingue par son activité sur le terrain, sa capacité à se projeter vers l’avant et sa rigueur défensive. Un profil jeune, dynamique et conforme aux attentes de l’entraîneur Eirik Horneland, qui souhaite bâtir un groupe compétitif en vue de la montée.

📹 RAPPORT VIDÉO - EBENEZER ANNAN (02) 🇬🇭 Vous me l’avez beaucoup demandé, le voici ! 🔍 ✅ Solidité défensive : impact athlétique, duels, bonne lecture de jeu.

⚠️ Rester lucide et qualité des choix en zone pressée. Ton avis ? #ASSE pic.twitter.com/Mqe8uiFx8T — TW Sports Analytics 💻 (@twsportsanalyst) August 3, 2025

Lamba ne sera pas le seul Portugais en défense

À 23 ans, João Ferreira devrait s’engager pour quatre ans avec l’ASSE, qui va débourser environ 3 millions d’euros pour s’attacher ses services. Formé à Benfica, le latéral portugais a fait ses débuts professionnels en 2020 avant d’être prêté au Vitória Guimarães, où il s’est révélé en Liga Portugal. Recruté par Watford en 2023, il peine à s’imposer en Angleterre, puis évolue en Serie A lors d’un prêt à l’Udinese. La saison dernière, il a retrouvé son pays lors d’un nouveau prêt, du côté de Braga.

Saint-Étienne voit en lui un profil moderne : rapide, discipliné et capable d’apporter offensivement. Passé par les sélections de jeunes portugaises, Ferreira possède une expérience rare pour son âge, ayant évolué dans trois championnats majeurs. Son arrivée répond à un besoin crucial sur le flanc droit et s’inscrit dans l’ambitieux projet de remontée en Ligue 1. Encore peu connu en France, il débarque avec la volonté de relancer sa carrière après un épisode anglais à oublier. Reste à s’adapter à la Ligue 2 et répondre aux attentes du Chaudron.

📹 RAPPORT VIDÉO - JOÃO FERREIRA (01) 🇵🇹 🔍 Rapide focus sur João Ferreira. ✅ Apports offensifs : dédoublements, transitions et qualité de passe.

⚠️ Gestion des 1 contre 1 (54% de duels gagnés), précisions des centres (29%) et gestion de la profondeur. Ton avis ? #ASSE pic.twitter.com/o2PnZHl01K — TW Sports Analytics 💻 (@twsportsanalyst) August 2, 2025

Un mercato actif sur les postes clés

Les recrutements d’Annan et de Ferreira s’inscrivent dans une volonté plus large de renforcer les deux côtés de la défense. Avec ces cibles prioritaires, l’ASSE veut sécuriser des postes cruciaux avant la reprise du championnat. Pour Ebenezer Annan, cette arrivée en Ligue 2 représente une belle opportunité de relance dans un championnat plus exposé, où il retrouvera son compatriote Augustine Boakye.

Le flanc gauche constituait l’un des principaux chantiers de l’été, affaibli par les départs de Pétrot et Cornud, ainsi que par la mise à l’écart d’Yvann Maçon. Le Guadeloupéen est invité à quitter l’ASSE durant ce mercato. Il devait signer au Servette FC avant qu’un problème ne soit détecté à la visite médicale. Une situation qui pourrait bien ralentir d’autres éventuels intérêts pour l’ancien Dunkerquois, devenu indésirable dans le Forez.

Le seul joueur de métier à ce poste restait le jeune Lassana Traoré, encore trop juste pour le haut niveau malgré un bon potentiel. L’arrivée d’Annan représente donc un renfort stratégique, tout en laissant entrevoir une belle marge de progression.

Le latéral droit enfin bouclé

À droite, le club stéphanois cherche depuis des mois. Les Verts comptent seulement sur Dennis Appiah dans leurs rangs à ce poste, Maçon n’étant plus dans les plans. Maxime Bernauer peut également dépanner à ce poste, mais l’ASSE a besoin d’un titulaire. Cet hiver, plusieurs noms avaient déjà été évoqués, à commencer par Ognjen Mimovic. Le jeune latéral droit serbe était proche du Forez, avant de filer à Fenerbahçe. Aujourd’hui, l’ancien joueur de l’Étoile Rouge sort de six mois de prêt peu convaincants au Zénith.

L’ASSE avait aussi coché le nom de Kosta Nedeljković. Le latéral d’Aston Villa a finalement été prêté au RB Leipzig. Le club allemand a notamment prolongé son prêt cet été. Une piste à nouveau trop haute pour les Verts. Cet été, plusieurs noms ont également été évoqués. Tony Strata, jeune joueur d’Ajaccio, ne viendra finalement pas, tout comme Paul Joly. Le nom du latéral auxerrois avait été coché par le board stéphanois, qui n’a finalement jamais accéléré le dossier. L’ASSE s’est focalisée sur João Ferreira, qui devrait être le latéral droit titulaire recherché par les Verts.

Avec ces 2 recrutements, l’ASSE espère régler définitivement le problème avec ses latéraux. Le club stéphanois voulait du changement cet été à ces postes. 3 latéraux gauches ont étés invités à quitter le club (Pétrot, Cornud et Bladi) tandis qu’Yvann Maçon n’est plus dans les plans.

L’ASSE se retrouve donc dans l’obligation de tout chambouler sur les côtés de sa défense. Dennis Appiah et Lassana Traoré, qui ont effectué toute la préparation à ces postes, n’étant pas vus comme des titulaires pour l’équipe d’Eirik Horneland.