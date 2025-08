L’AS Saint-Étienne tient son nouveau latéral droit. Confirmation par Foot Mercato. João Ferreira va s'engager jusqu’en 2029 avec les Verts. Mais qui est ce jeune Portugais passé par Benfica, l’Italie et l’Angleterre ? Portrait d’un joueur encore méconnu du grand public, mais qui ne manque ni de talent ni d’ambition.

À 23 ans, João Diogo Fonseca Ferreira – plus connu sous le nom de João Ferreira – s’apprête à découvrir un nouveau championnat. Le Portugais a signé un contrat de quatre ans avec l’ASSE, qui a déboursé environ 3 millions d’euros pour l’arracher à Watford. Un investissement notable pour renforcer le flanc droit de la défense stéphanoise, mais aussi un pari sur un joueur à la trajectoire singulière.

Formé à Benfica, propulsé en équipe première

Né le 22 mars 2001 à Vila do Conde, au nord du Portugal, João Ferreira débute sa formation au Rio Ave FC, avant d’être repéré par le prestigieux Benfica Lisbonne, où il termine son apprentissage. Dès l’été 2019, alors âgé de 18 ans, il est intégré au groupe professionnel dirigé par Bruno Lage. La presse portugaise évoque alors un éventuel transfert à la Juventus dans un deal avec Mattia Perin, mais le jeune défenseur reste finalement à Lisbonne.

Il fait ses débuts officiels avec le Benfica A en novembre 2020, lors d’un match de Coupe du Portugal contre Paredes. Une première titularisation sans trembler dans un club où les places sont chères.

Une ascension entre Portugal, Angleterre et Italie

Pour gagner du temps de jeu, João Ferreira est prêté au Vitória Guimarães en août 2021. Il s’y impose rapidement à partir de l’automne, accumulant les titularisations en Liga Portugal. Son profil plaît : rapide, sérieux défensivement, capable d'apporter du danger dans son couloir.

Son potentiel attire ensuite l’attention de Watford, qui le recrute en janvier 2023 avec un contrat de quatre ans et demi. Mais son aventure anglaise est freinée par des blessures et une concurrence relevée. Pour rebondir, il est prêté à l’Udinese en Serie A dès l’été suivant, sans toutefois réussir à s’y imposer durablement.

João Ferreira : Un pari ambitieux pour l’ASSE

C’est dans ce contexte que Saint-Étienne entre en scène. Les Verts étaient à la recherche d’un latéral moderne, capable d’assurer des montées tranchantes tout en sécurisant son couloir. Avec João Ferreira, l’ASSE mise sur un joueur au pedigree solide, passé par trois championnats européens majeurs, et qui a évolué dans des contextes exigeants.

Le montant de 3 millions d’euros, accompagné de bonus et d’un pourcentage à la revente, montre la confiance placée dans le joueur. À Geoffroy-Guichard, il aura la mission de stabiliser le flanc droit de la défense et de participer activement au projet de remontée en Ligue 1.

International jeune, profil complet et déterminé

International portugais chez les U17, João Ferreira a disputé le championnat d’Europe 2018 avec les jeunes lusitaniens, cumulant 13 sélections dans cette catégorie. Depuis, il n’a pas été rappelé, mais son expérience du haut niveau et sa marge de progression plaident pour lui. Ferreira est un latéral offensif, formé à l’exigence tactique portugaise. Sa capacité à répéter les courses, son sens du placement et sa qualité de centre sont des atouts que l’ASSE cherchait activement. S’il parvient à éviter les blessures, il pourrait devenir un élément central du dispositif d’Eirik Horneland.

Encore méconnu du grand public en France, João Ferreira arrive avec une envie de relancer sa carrière. Il aura également à coeur de s’imposer durablement. À 23 ans, le natif de Vila do Conde pourrait bien être l’une des révélations de la saison chez les Verts. Pour cela, il devra rapidement s’adapter à la Ligue 2 (ce dont nous ne doutons pas) et répondre aux exigences du Chaudron. La suite s’écrira sur la pelouse… et elle s’annonce prometteuse.