Yassine Gessime figurait parmi les idées du mercato hivernal de l’ASSE. Mais le club stéphanois a vu ce dossier lui échapper. Selon L’Équipe, le milieu offensif de Dunkerque s'est engagé avec Strasbourg, illustrant une nouvelle fois les difficultés des Verts à concrétiser certaines pistes ciblées.

L’ASSE souhaitait renforcer son secteur offensif cet hiver avec un profil jeune et déjà aguerri au football professionnel. Yassine Gessime cochait toutes les cases. Champion du monde U20 avec le Maroc, le joueur s’est imposé comme l’un des éléments les plus prometteurs de Dunkerque. Son volume de jeu, sa qualité technique et sa capacité à faire des différences ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs, dont celle des dirigeants stéphanois. Mais malgré l’intérêt affirmé, Saint-Étienne n’est pas parvenu à faire la différence. Comme sur d’autres dossiers récents, les négociations se sont révélées complexes et la concurrence trop forte.

Yassine Gessime, un intérêt ancien de l’ASSE

Ce n’est pourtant pas la première fois que le nom de Yassine Gessime circule du côté de L’Étrat. Les dirigeants de l’ASSE suivent le joueur depuis plusieurs saisons. Lors de l’exercice 2022-2023, il affronte les Verts en U19 National sous les couleurs d’Istres. La saison suivante, il croise de nouveau leur route avec Marignane. À chaque confrontation, il impressionne les observateurs stéphanois par sa maturité, son intelligence de jeu et sa personnalité sur le terrain. Le club décide alors de passer à l’action et entreprend des démarches pour lui proposer un essai afin d’envisager une éventuelle collaboration.

Mais là encore, l’ASSE arrive trop tard. Dunkerque se montre plus réactif et plus convaincant dans son projet. Le club nordiste lui propose un premier contrat professionnel, que le joueur accepte en janvier 2024. Une décision qui marque un premier refus pour Saint-Étienne, malgré un intérêt bien réel et ancien. Un premier rendez-vous manqué entre les deux parties.

Strasbourg double les Verts sur ce mercato

Un an plus tard, l’histoire se répète. L’ASSE revient à la charge durant ce mercato hivernal. Le profil de Gessime est validé par la cellule de recrutement qui voit en lui un joueur capable d’apporter créativité et percussion dans l’entrejeu. Mais Dunkerque se montre inflexible. Comme récemment pour Enzo Bardelli, également convoité par les Verts, le club nordiste refuse de céder son joueur ou fixe des conditions jugées trop élevées par la direction stéphanoise.

Pendant ce temps, Strasbourg avance plus efficacement. Le projet alsacien séduit davantage le joueur, tant sur le plan sportif que structurel. Yassine Gessime s'engage pour 4 saisons et demi avec le club alsacien. Pour l’ASSE, c’est un nouveau regret sur ce mercato hivernal. Un mariage manqué de plus, alors que le talent du joueur aurait pu s’inscrire pleinement dans le projet stéphanois actuel.