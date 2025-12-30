Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 2 et suivi de près par l’AS Saint-Étienne, Enzo Bardeli traverse une saison charnière. À 24 ans, le milieu offensif de l’USL Dunkerque réalise la meilleure première partie de saison de sa carrière et s’impose comme l’un des joueurs les plus décisifs du championnat. Une dynamique qui ne passe pas inaperçue dans le Forez.

Avec 7 buts et 4 passes décisives, Bardeli est tout simplement le joueur le plus décisif de la phase aller de Ligue 2. Une régularité qui lui vaut d’être élu joueur de l’année de l’USLD pour la deuxième saison consécutive, preuve de son impact dans le jeu dunkerquois.

Une saison pleine et des souvenirs forts

Interrogé par La Voix du Nord, Enzo Bardeli revient sur les moments marquants de son année 2025, notamment le parcours en Coupe de France. « Le match contre Paris, le renversement à Brest et la séance de tirs au but contre Lille, ce sont les meilleurs moments », confie-t-il, avant d’insister sur l’engouement populaire autour de l’équipe : « On a senti la ville derrière nous. Quand on arrive à réunir autant de monde, à Lille, face au LOSC et au PSG, c’est extraordinaire. »

Une capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous qui correspond pleinement aux profils ciblés par l’ASSE pour renforcer son secteur offensif.

Fin de contrat, mercato et avenir : Bardeli temporise

Sous contrat avec Dunkerque jusqu’à l’été 2026, le milieu offensif ne se projette pas encore ouvertement sur un départ, malgré l’intérêt qu’il suscite. « Je n’ai pas demandé à partir. Je me sens très bien ici. On a quelque chose à jouer encore cette année », assure-t-il, avant de tempérer toute projection : « Je ne veux pas réfléchir à ce qui va se passer dans six mois. »

Un discours mesuré, mais qui n’exclut rien pour la suite. Bardeli assume néanmoins ses ambitions personnelles : « Chaque joueur rêve d’aller le plus haut possible. Je ne veux pas me donner de limites. »

Un profil compatible avec le projet de l’ASSE

Plus que le niveau ou le prestige d’un championnat, Enzo Bardeli insiste sur l’importance du projet de jeu et de l’environnement. « J’ai un style de jeu très particulier. Il faut que beaucoup de choses soient réunies pour que je me sente bien et que je puisse performer », explique-t-il, avant de préciser : « Il y a le coach, sa manière de jouer, la philosophie du club, l’entourage… un club assez familial, ce sont des choses sur lesquelles je vais faire très attention. »

Un discours qui résonne forcément à Saint-Étienne, où la direction sportive cherche des joueurs capables de s’intégrer dans un projet collectif fort, avec une identité de jeu affirmée.

L’ASSE à l’affût, Bardeli concentré sur le terrain

Sans jamais citer directement les clubs intéressés, Enzo Bardeli laisse la porte ouverte à un nouveau défi, en France ou à l’étranger, tout en restant focalisé sur sa saison avec Dunkerque. De son côté, l’ASSE observe attentivement. À l’approche du mercato estival, le profil du milieu offensif coche de nombreuses cases : adaptabilité en France, maturité, régularité et marge de progression.

Reste à savoir si les Verts passeront de la surveillance à l’action… et si le timing correspondra aux attentes d’un joueur qui, pour l’instant, avance sans se précipiter.