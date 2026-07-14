L'ASSE est confrontée à une situation inattendue au poste de gardien de but. Entre départs et blessures, la réserve stéphanoise doit rapidement se renforcer pour aborder sereinement son championnat de National 2. Les dirigeants travaillent déjà en coulisses pour trouver le profil idéal.

L'été ne se déroule pas comme prévu pour les gardiens de l'AS Saint-Étienne. Alors que le groupe de Sylvain Gibert préparait sa nouvelle saison, plusieurs événements sont venus bouleverser la hiérarchie. Résultat : le club est désormais contraint de recruter un nouveau portier afin de compléter son effectif.

Une cascade de mauvaises nouvelles pour l'ASSE

Premier changement, Joseph Derrache ne portera plus les couleurs stéphanoises. Le gardien né en 2007 et l'ASSE ont décidé de mettre un terme à leur collaboration d'un commun accord. Victime d'une blessure au genou durant la saison 2025-2026, le jeune portier et le club ont trouvé un terrain d'entente pour mettre fin à son contrat.

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Dans le même temps, un autre coup dur est venu fragiliser le secteur. Mateo Houngbo Civier, qui devait débuter la saison comme gardien titulaire de l'équipe réserve en National 3, souffre lui aussi d'une blessure au genou. Son indisponibilité devrait se prolonger plusieurs semaines, privant Sylvain Gibert de son numéro un avant même le début de l'exercice.

Issiaka Touré s'offre un nouveau défi

Comme si cela ne suffisait pas, Issiaka Touré a lui aussi quitté le Forez. Le gardien titulaire de la réserve la saison passée s'est engagé avec Aubagne Air Bel, où il évoluera en Ligue 3. Une opportunité intéressante pour celui qui disposait encore d'une année de contrat avec les Verts.

Durant son passage à l'ASSE, Touré avait régulièrement intégré les groupes professionnels en Ligue 2. Son départ représente donc une perte d'expérience pour un effectif déjà largement rajeuni.

L'ASSE active ses réseaux pour recruter

Aujourd'hui, seuls Maël Masse et Alexis Colombet restent disponibles au poste de gardien. Tous deux nés en 2008, ils sont encore éligibles avec les U19 et ne peuvent, à eux seuls, absorber toute la charge d'une saison en National 3.

Les dirigeants stéphanois ont donc lancé leurs recherches afin de recruter un nouveau gardien capable de renforcer immédiatement la réserve. Plusieurs pistes sont actuellement étudiées et les discussions se poursuivent en coulisses. L'objectif est de trouver rapidement le profil capable d'apporter de la concurrence, de la stabilité et de sécuriser un poste devenu particulièrement fragile à quelques semaines de la reprise.