Lucas Stassin ne portera plus les couleurs de l’AS Saint-Étienne. Recruté pour 10 M€ à Westerlo, le jeune buteur belge est dans le viseur de nombreux clubs en Europe et en France.

C’est désormais acté : Lucas Stassin ne jouera pas en Ligue 2. L’attaquant belge de 20 ans ne poursuivra pas son aventure dans le Forez. Arrivé l’été dernier en provenance de Westerlo contre un chèque de 10 millions d’euros, Stassin était une recrue d’envergure pour des Verts qui retrouvaient la Ligue 1. Cependant, après la relégation de l'ASSE, le jeune international espoirs est prêt à rebondir ailleurs.

L’AS Saint-Étienne, désormais contrainte de laisser partir ses joueurs les plus ambitieux, ne s’opposera pas à son départ. L’objectif est clair : récupérer une partie de l’investissement initial sur un joueur de plus en plus côté sur le marché européen.

Le LOSC cible Stassin pour remplacer Jonathan David

Le LOSC, qui anticipe le départ de son buteur vedette Jonathan David cet été, s’active pour trouver un successeur crédible. Si la piste Matthis Abline (FC Nantes) est bien avancée, elle reste onéreuse et disputée, notamment par l’OM. C’est dans ce contexte que les dirigeants lillois se sont tournés vers Lucas Stassin. Son profil jeune, formé en Belgique, correspond aux standards du projet nordiste.

Selon La Voix du Nord, des contacts ont déjà été établis entre Lille et l’entourage du joueur. Le club nordiste, réputé pour sa capacité à valoriser les jeunes attaquants, pourrait offrir à Stassin un cadre idéal pour relancer sa progression. Cela serait dans un championnat qu’il connaît déjà après sa saison en France.

Une opération stratégique pour l’ASSE comme pour Stassin

Stassin, sous contrat jusqu’en 2028, reste une valeur marchande importante grâce à une première saison très aboutie. Toutefois, l’ASSE, qui n'a pu sauver sa place dans l'élite, se voit dans l'obligation de vendre son nouveau joyau offensif. Ils doivent également reconstituer un effectif cohérent pour rejouer la montée dès la saison prochaine.

Pour Stassin, le départ semble aussi être un choix de carrière logique. Rester en Ligue 2 n’était pas une option. Lille lui offrirait l'opportunité de continuer à évoluer au plus haut niveau, avec des perspectives européennes et un encadrement ambitieux sous les ordres de Bruno Genesio. Celui-ci est reconnu pour sa capacité à faire émerger les jeunes talents.

Le départ de Lucas Stassin apparaît donc inéluctable. Il reste à savoir si le LOSC dégainera une offre à la hauteur des attentes stéphanoises pour s’attacher les services de l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs du marché. On parle d'un montant oscillant entre 20 et 25 millions d'euros.