Sur sa chaîne YouTube, l'ASSE a publié une nouvelle vidéo dans les coulisses du vestiaire, après le succès plein de caractère obtenu à Dijon, ce lundi soir

L’ASSE se déplaçait à Dijon ce lundi soir avec l’ambition de signer une quatrième victoire consécutive et de conserver son excellent début de saison. Face au promu bourguignon, les hommes d’Ian Cathro ont toutefois dû attendre la fin de rencontre pour faire la différence.

Après un début de match sérieux, les Stéphanois ouvrent le score à la 21e minute. Lancé dans la profondeur côté droit, Irvin Cardona profite de sa position pour progresser avant de servir idéalement Ballo. L’attaquant n’a plus qu’à conclure du plat du pied dans le but vide. Les Verts pensent alors avoir pris le contrôle de la rencontre, mais Dijon réagit. À la 39e minute, Chouchane est parfaitement trouvé dans la surface et trompe Gautier Larsonneur pour remettre les deux équipes à égalité.

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Le scénario se complique davantage après la pause. Profitant d’un temps faible stéphanois, Chouchane inscrit un doublé à la 55e minute et permet aux Dijonnais de prendre l’avantage. L’ASSE ne baisse pourtant pas les bras. À l’heure de jeu, Ballo surgit après une frappe de Pedro repoussée et égalise de la tête.

Alors que Dijon semblait pouvoir résister, Augustine Boakye délivre les Verts à la 80e minute. Le milieu stéphanois arme une magnifique frappe enroulée du gauche qui termine dans la lucarne. Malgré une dernière opportunité manquée par Cardona, Saint-Étienne conserve son avantage et s’impose finalement 3-2.

Une victoire renversante qui permet à l’ASSE d’enchaîner un quatrième succès en autant de journées et de poursuivre son début de saison parfait.

« être moins beaux, mais ramener les trois points. » (Le Cardinal après DFCO-ASSE)

Julien Le Cardinal : « On a été un peu plus exposés, je pense. Après, “peur”, je ne dirais pas ça parce qu’ils ont trois occasions et qu’on a quand même bien maîtrisé ce match. Ils avaient la possession et nous ont posé beaucoup de problèmes. C’est une très belle équipe, je trouve. Des fois, il faut savoir avoir moins le ballon, être moins beaux, mais ramener les trois points. »

Sohaib Nair : « Dans la douleur, c’est important de gagner ces matchs-là. On ne gagnera pas toujours 3-0 ou 4-0. Pour samedi, on retient qu’aucun match n’est facile, mais ça va le faire. »