Alors que le barrage contre Nice se profile, l'ASSE acte son premier départ de l'été. Beres Owusu ne reviendra pas du Forez. Le Grazer AK a levé l'option d'achat assortie à son prêt et le défenseur central est désormais lié au club autrichien jusqu'en 2029.

Le GAK lève l'option, Owusu reste en Autriche

C'est officiel depuis ce jeudi. Le Grazer AK a annoncé la levée de l'option d'achat d'Owusu, mettant fin définitivement à l'aventure du défenseur central avec l'ASSE. Prêté par les Verts pour la saison 2025-2026, il a disputé 30 matchs sur 31 possibles en première division autrichienne, s'imposant comme un titulaire régulier dans l'effectif du GAK. Le montant de la transaction est estimé à 250 000 euros, pour un joueur valorisé à 800 000 euros sur Transfermarkt.

Le directeur sportif du club de Grazer, Tino Wawra, ne cache pas sa satisfaction : « Même si c'est une grosse somme pour le GAK, il était toujours clair que nous serions en mesure de tirer l'option avec un tel joueur si elle est économiquement viable. Beres est, avec son physique, un joueur exceptionnel pour l'Autriche et pour le GAK un gros transfert. Mais je n'aurais pas d'objection non plus s'il porte le maillot rouge pour une autre saison ou deux. »

ASSE : Owusu cartonne déjà en Autriche !

Un départ sans regrets pour les deux parties

Beres Owusu n'avait jamais réussi à s'imposer sous le maillot vert. En tout et pour tout, trois apparitions professionnelles avec l'ASSE. Un profil qui n'avait pas convaincu au Forez mais qui a manifestement trouvé son terrain de jeu en Autriche, où son gabarit physique fait la différence dans un championnat plus accessible que la Ligue 2.

À 250 000 euros, l'opération reste modeste sur le plan financier. Mais pour un joueur qui ne faisait plus partie des plans stéphanois, c'est une vente nette qui allège la masse salariale sans perte sèche. L'ASSE récupère une indemnité pour un élément qui aurait de toute façon quitté le club librement ou à très bas prix.

ASSE : Le premier d'une longue liste cet été

Ce départ est le premier acté officiellement, mais il ne sera certainement pas le dernier. L'ASSE devra gérer un mercato estival conséquent, que les Verts soient en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine. Plusieurs joueurs en fin de contrat, des prêts à régler, des options à lever ou à laisser expirer : la direction stéphanoise aura du travail cet été.

Pour l'heure, l'essentiel est ailleurs. Dans cinq jours, Geoffroy-Guichard sera à guichets fermés pour accueillir Nice. Le mercato attendra. Les barrages, non.