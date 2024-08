Comme chaque semaine, le Sainté Night Club, l’émission des supporters des Verts, vous a donné rendez ce lundi soir. Tiomothée Maymon était l’invité du talk stéphanois. L’occasion de donner son avis sur le mercato de l’ASSE. Extraits.

« Bentayg n’avait déjà pas le niveau en L2 »

« Bentayg ? Je pense que dans la tête d’Olivier Dall’Oglio, il n’était pas dans les plans depuis un petit moment. En tant qu’arrière-gauche, il n’a pratiquement jamais joué à ce poste. Quand il a joué, c’est quand on perdait et qu’il fallait vite revenir. Mais sinon, les fois où il les faisait rentrer, c’était plutôt en tant qu’ailier gauche. Donc, à partir du moment où tu montes en Ligue 1 et le gars n’est déjà pas trop dans les plans en Ligue 2, c’est de toute façon pas très bon en Ligue 1. C’est plutôt logique qu’il parte. Zamalek est un club historique en Afrique. Moi, ce qui me surprend, c’est que de ce que j’ai vu de Bentayg à l’ASSE. À mon humble avis, et vous savez que j’ai travaillé et que je travaille sur le football africain depuis 7 ou 8 ans, il n’a pas le niveau de Zamalek. Mais s’il le veut, je l’amène.

« Briançon doit rester à l’ASSE »

Mouton, je le garderais. Aiki, je prêterais, parce que c’est ce genre de joueur qui a besoin de s’aguerrir. Mais le nom sur lequel je m’arrêterais, c’est Briançon. Je suis convaincu qu’il est un peu court pour la Ligue 1. Il était parfois un peu court pour la Ligue 2. En revanche, quand vous montez, il y a une dynamique, un état d’esprit, une symbiose, une incarnation aussi, une personnification de la montée. Et je pense que tu ne peux pas complètement éclater le groupe qui t’a amené à cette montée. Même si Briançon n’a pas joué les barrages et jouait moins sur la fin, il fait partie des garants de cette euphorie de la montée. Alors l’euphorie, on ne l’a pas ressentie sur les deux premiers matchs. Mais tu ne peux pas complètement te séparer, balayer tous ceux qui sont montés.

Le buteur en priorité

Je crois que vraiment, c’est le dossier prioritaire ce poste de numéro 9 à Saint-Etienne. Dans la situation dans laquelle on est, avec la ligne d’attaque que l’on a, il nous faut des garanties sur le plan offensif. Avec Bayo, la prise de risque est trop importante. Bamba n’a fait qu’une bonne demi-saison, mais j’ai eu la chance de beaucoup le voir jouer, parce que j’ai beaucoup vu Lorient sur la deuxième partie de saison. Il dégage un truc quand même. Il dégage quelque chose en puissance, en enthousiasme, en explosivité. L’avantage de Bamba, c’est qu’il n’a pas les casseroles contrairement à Bayo.

Samed, le profil idéal pour l’ASSE ?

« Abdul Samed ? Il nous faut un mec expérimenté qui connaisse la Ligue 1, qui a une centaine de matchs. Lui, il en a 130 à peu près, je crois, entre Clermont et Lens. Il est encore jeune. Il a 24 ans et commence à prendre sa place de titulaire dans l’équipe du Ghana. C’est exactement le genre de profil que j’aimerais voir. Il nous faut un milieu de terrain taulier qui sache réguler le jeu et qui ait l’expérience de la Ligue 1. Abdul Samed remplit toutes les cases… »

4 recrues pour les Verts ?

« Si on doit prendre les paris, et il y aura une émission la semaine prochaine qui viendra sûrement me donner tort, je pense qu’on fera quatre recrues. Je pense qu’on va prendre un 9, qu’on va prendre un 6, et que potentiellement, on va prendre un meneur, mais on a toujours les carences des défenseurs latéraux. »